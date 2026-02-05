Una ingeniera entre la docencia, aguas y liderazgo

Haydée Isabel Osorio Ugarte se crió en un hogar de ingenieros. El ambiente fue determinante para las metas académicas que se trazó desde muy joven. Su padre, Abdiel Higinio Osorio es ingeniero civil, construyó muchas carreteras de asfalto, puentes, edificios y urbanizaciones en el país. Su madre, Guadalupe Ugarte de Osorio, también es ingeniera civil y fue la tercera mujer graduada de ingeniería en Panamá. Haydée se graduó en Ingeniería Civil en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), una disciplina dedicada al diseño, la construcción y mantenimiento de infraestructuras, entre ellas, edificios, sistemas de agua potable y saneamiento. “En ese tiempo, los jóvenes nos imaginábamos llenos de concreto, pero la ingeniería civil ha evolucionado a la par de la tecnología, con nuevos enfoques y diferentes especialidades”, señala la ingeniera y docente. Destaca con aprecio a la Ing. Felicia Rivera de Araolaza, su mentora cuando era estudiante en la UTP. Con orgullo, también resalta la proyección profesional de sus tres hermanas. Las dos mayores, Guadalupe y Magali, también son ingenieras civiles y Katti, la más pequeña, es arquitecta y doctora en patrimonio mundial. Durante gran parte de su carrera profesional, la Ing. Osorio Ugarte trabajó en el Ministerio de Salud (Minsa). Fue directora de la Dirección de Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Disapas) y fue la primera coordinadora técnica de la Dirección Rectora de Agua. “Panamá carece de políticas públicas de agua y eso hace que el uso del recurso hídrico no esté contabilizado por provincia y por corregimiento”. Sin datos claros, explica la Ing. Osorio, no es posible priorizar inversiones, ni definir territorios dónde trabajar primero. “Lo que no se cuenta, no se puede administrar. Pensar el agua con una política pública, con planificación, programas y proyectos a 30 años, es uno de los grandes desafíos del país”.

Experiencias

Cuando se empezó a gestar el Proyecto de Saneamiento de la Bahía de Panamá, la Dra. Osorio Ugarte se interesó en el tema. Aplicó a una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) para estudiar una Maestría de Ingeniería Sanitaria en la Universidad San Carlos de Guatemala. Contemplaba el ambiente, los recursos hídricos, desechos sólidos, manejo de proyectos y de administración. A su regreso, puso en práctica sus nuevos conocimientos en el Minsa. También realizó estancias cortas en Paraguay y en Escocia, dirigidas a la calidad y cantidad de agua. Pero quería conquistar otro peldaño académico: un Doctorado en Ingeniería. Aplicó a una convocatoria de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y cumplió su sueño. Regresó a Panamá con un Doctorado en Ingeniería Agrícola con mención en Recursos Hídricos en la Agricultura, de la Universidad de Concepción (UdeC) de Chile. “Mediante el doctorado, vi la cuenca como una unidad de trabajo. La ingeniería civil es una base que permite entender cómo los procesos pueden ser articulados con cada desafío en agua y saneamiento, o recursos hídricos de la cuenca y a su vez, del país”, menciona la Dra. Osorio.

¿Por qué tenemos que irnos?

“Cuando era pequeña, me llevaban a la casa del Dr. Víctor Levi Sasso, el primer Doctor en Ingeniería Estructural que tuvo Panamá y fundador de la UTP. Él vivía en las áreas revertidas. Yo entraba a su biblioteca, donde tenía muchos libros y me preguntaba: ¿por qué alguien necesitaría tantos libros?” El Dr. Levi creó la primera Maestría en Ingeniería Estructural del país. Décadas después, la Dra. Osorio Ugarte creó la primera Maestría de Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental para Panamá. Cuando el país adquirió compromisos relativos al cambio climático, el entonces decano de la facultad, le pidió a la Dra. Osorio Ugarte si podía crear una especialidad innovadora. Se necesitaba una Maestría en Cambio Climático. Se hizo un estudio, una malla curricular de mercado y otros. En 2020 se aprobó la primera Maestría de Cambio Climático en la UTP. Con esta maestría, se puede formar capital humano especializado en Panamá. Se espera que las tesis de los alumnos aporten soluciones a problemas del país y que la maestría funcione como un programa regional y que vengan estudiantes de otros países, lo cual ayudaría a las métricas y al ranking de las universidades panameñas. “Siempre me cuestionaba ¿por qué las mujeres debemos poner en pausa la vida familiar para irse a otro país a estudiar? Yo pasé por esa experiencia, el tiempo seguía avanzando y decidí que era el momento de ser madre. Hoy, Gonzalo, de 11 años, acompaña a su madre a las clases, actividades y conoce el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. “Ahora hay más maestrías locales y algunas becas permiten viajar con la familia”, expresa la Dra. Osorio Ugarte. Actualmente, trabaja en el Laboratorio de Cambio Climático de la Facultad de Ingeniería Civil. Es la directora del grupo de investigación en hidrología de bosque y aguas urbanas. Aceptan a estudiantes para trabajo social durante 120 horas.

Campamento e investigación

En 2025, la Senacyt lanzó una convocatoria para un Campamento Científico y Tecnológico para jóvenes del último año de secundaria. ‘La ruta del agua’ fue la propuesta de la Dra. Osorio y su equipo y resultó ganadora. “Estudiantes mujeres de la provincia de Herrera vinieron una semana a la ciudad de Panamá para asistir a talleres, excursiones y actividades para conocer el ciclo del agua en los ecosistemas y los retos de la seguridad hídrica”. Otra iniciativa es una investigación incipiente con el uso de isótopos estables para comprender de dónde viene el agua y cuánto tiempo ha permanecido en el sistema; esta información es importante para tomar decisiones sobre su uso. “Los isótopos estables aportan información del ciclo del agua, la ‘edad’ del agua de un sitio y los procesos que han ocurrido. Estos datos son claves para determinar si conviene o no extraer el agua subterránea de un sitio, dependiendo si tiene reserva o no. Vamos a medir el impacto del cambio climático en las variaciones de cantidad de agua”, concluye la Dra. Osorio Ugarte. Este tipo de investigaciones permitirá anticipar riesgos y proteger las reservas hídricas de Panamá.