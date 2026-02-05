Una ingeniera entre la docencia, aguas y liderazgo

En 2025, la Senacyt lanzó una convocatoria para un Campamento Científico y Tecnológico para jóvenes del último año de secundaria. ‘La ruta del agua’ fue la propuesta de la Dra. Osorio y su equipo y resultó ganadora.'Estudiantes mujeres de la provincia de Herrera vinieron una semana a la ciudad de Panamá para asistir a talleres, excursiones y actividades para conocer el ciclo del agua en los ecosistemas y los retos de la seguridad hídrica'. Otra iniciativa es una investigación incipiente con el uso de isótopos estables para comprender de dónde viene el agua y cuánto tiempo ha permanecido en el sistema; esta información es importante para tomar decisiones sobre su uso. 'Los isótopos estables aportan información del ciclo del agua, la ‘edad’ del agua de un sitio y los procesos que han ocurrido. Estos datos son claves para determinar si conviene o no extraer el agua subterránea de un sitio, dependiendo si tiene reserva o no. Vamos a medir el impacto del cambio climático en las variaciones de cantidad de agua', concluye la Dra. Osorio Ugarte.Este tipo de investigaciones permitirá anticipar riesgos y proteger las reservas hídricas de Panamá.