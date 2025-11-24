Cine panameño brilla en festivales internacionales ‘Me dicen el Panzer’ y ‘Querido Trópico’

Dos producciones panameñas siguen abriéndose paso en el panorama internacional al recibir reconocimientos en festivales dedicados al cine independiente. Las películas <b>Me dicen el Panzer</b> y <b>Querido Trópico</b> destacaron por sus propuestas narrativas y la mirada particular que ofrecen sobre realidades panameñas.En el <b>Ibero American Film Festival Miami (IAFFM)</b>, <b>Me dicen el Panzer</b> fue reconocida como <b>Mejor Película en la categoría Panorama Latino</b>. La obra, dirigida por Rodrigo Quintero Araúz, retrata la trayectoria de <b><a href="/tag/-/meta/rommel-fernandez">Rommel Fernández Gutiérrez</a></b>, futbolista panameño cuyo sobrenombre surge de su estilo de juego imponente y decidido, comparado con la fortaleza de un tanque.Y en Suiza, durante el<b> Festival FILMAR</b>, <b>Querido Trópico</b> obtuvo el <b>galardón Nuestra Voz</b>, un premio que resalta obras con una identidad auténtica y profunda. El largometraje, dirigido por Ana Endara Mislov, desarrolla su historia en la ciudad de Panamá y aborda, desde una sensibilidad íntima, aspectos como la maternidad, la migración, los vínculos afectivos y la vulnerabilidad humana.