Cine panameño brilla en festivales internacionales ‘Me dicen el Panzer’ y ‘Querido Trópico’

Dos producciones panameñas siguen abriéndose paso en el panorama internacional al recibir reconocimientos en festivales dedicados al cine independiente.

Las películas Me dicen el Panzer y Querido Trópico destacaron por sus propuestas narrativas y la mirada particular que ofrecen sobre realidades panameñas.

En el Ibero American Film Festival Miami (IAFFM), Me dicen el Panzer fue reconocida como Mejor Película en la categoría Panorama Latino.

La obra, dirigida por Rodrigo Quintero Araúz, retrata la trayectoria de Rommel Fernández Gutiérrez, futbolista panameño cuyo sobrenombre surge de su estilo de juego imponente y decidido, comparado con la fortaleza de un tanque.

Y en Suiza, durante el Festival FILMAR, Querido Trópico obtuvo el galardón Nuestra Voz, un premio que resalta obras con una identidad auténtica y profunda.

El largometraje, dirigido por Ana Endara Mislov, desarrolla su historia en la ciudad de Panamá y aborda, desde una sensibilidad íntima, aspectos como la maternidad, la migración, los vínculos afectivos y la vulnerabilidad humana.