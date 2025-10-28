‘El Brujo’: la vida y obra de Julio Zachrisson en la gran pantalla

El reloj marcaba las 7:00 de la noche, cuando diversos invitados especiales poco a poco pasaban por la alfombra roja en los estrechos pasillos del Cinépolis de TownCenter, el lugar elegido para que la película ‘El Brujo: Julio Zachrisson’ viera finalmente la luz después de un trabajo laborioso de diez años.

Lo que inicialmente era concebido como un trabajo animado para celebrar la obra de uno de los artistas más representativos de la plástica panameña y latinoamericana, se convirtió en un documental que retrata desde lo más íntimo a Julio Zachrisson. Un artista que si bien vivía fuera de Panamá, Panamá nunca lo abandonó a él.

La película es un fiel testimonio de la amistad que el equipo liderado por Trillo Guardia, Tomás Cortés y Carolina Borrero sostuvieron con el artista. De anfitriona, fungió su simpática esposa Marisé Torrente Malvido, quien los iba guiando por el apartamento de Madrid en el que vivían, y el estudio de trabajo de un artista que, hasta el final, dejó intacto su sentido de creatividad y curiosidad.

Es así que el espectador es testigo de un viaje en el que Zachrisson funge como el narrador protagonista de su vida y obra. Un viaje en el que le acompañan un grupo de jóvenes panameños curiosos por saber cómo fueron los primeros años del artista y cuáles fueron las influencias sobre las que creaba obras que, por un lado, rozaban el sentido de lo absurdo y, por el otro, imprimían un sentido social sobre la realidad de su país.

Entre bromas e interrupciones espontáneas, la historia va transcurriendo y se detiene en distintas etapas de la vida del artista: desde su infancia - en la que rozó por primera vez el sentido de lo intelectual - hasta aquella vez que decidió embarcarse en una gira por distintos países como México, Italia y Francia para empaparse de inspiración.

Zachrisson decide establecerse en un momento perfecto de su vida y carrera. Ni tan joven ni tan mayor, decide establecerse en España. Un país en el que conocé al amor que más perduró en su vida: su esposa Marisé. El filme describe a la perfección cómo era su relación de pareja: simbiótica, con sus virtudes y defectos. Ambos se enamoraron por la intelectualidad del uno del otro.

Otro aspecto que también desarrolla a fondo el documental de Cine Animal es el conjunto de ideales que Zachrisson transmitía en sus obras. Desde una crítica feroz al relato oficial de la conquista española hasta la defensa de la soberanía panameña, ante hechos señalados como la gesta de los mártires del 9 de enero de 1964 o la invasión estadounidense a Panamá en 1989.

En otro orden de ideas, Zachrisson además dirige su voz crítica al ‘bochinche’, tal como se conoce a ese tipo de rumores de boca en boca que son capaces de destruir vidas y reputaciones.

En un estilo sin ningún tipo de tapujos, el artista explica a los jóvenes cómo realiza sus conocidas obras de arte como sus pinturas y grabados, que están colgados orgullosamente en las casas de muchos habitantes de Panamá. Un artista que decidió seguir su pasión a contracorriente, a pesar de los que le decían que no se podía vivir del arte.