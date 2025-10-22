‘Hotel Costiera’ trae un nuevo drama de crimen con Jesse Williams a la cabeza

Ambientada en la pintoresca Costa Amalfitana de Italia, la nueva serie Hotel Costiera creada por Elena Bucaccio, Matthew Parkhill y Francesco Arlanch, y que estrenará para Latinoamérica en Universal+ este 24 de octubre, es un drama de acción que fusiona intriga, secuestro y un toque de humor negro.

Su trama gira alrededor del lujoso Hotel Costiera, mientras nos muestra la vida de Daniel De Luca (Jesse Williams), un marine retirado que ahora usa sus talentos como solucionador de problemas para el hotel.

Pese a ser un genio en operaciones de alto riesgo, su rol actual es asegurar que se cumplan todos los caprichos y solicitudes de los huéspedes VIP.

Daniel está acostumbrado a estar a disposición del hotelero Augusto (Tommaso Ragno) y su hija, la gerente general, Adele (Maria Chiara Giannetta).

Sin embargo, sus amplias habilidades se ponen a prueba tras la desaparición de la hija menor de Augusto, Alice (Amanda Campana).

La serie muestra un espectáculo sólido que no se aleja demasiado del status quo, Hotel Costiera tiene suficiente fuerza para atraer al público.

La producción dirigida por Adam Bernstein (Better Call Saul; Orange is the New Black) inicia con Daniel en su elemento: rescatar lo robado. Aunque Daniel viene de un trasfondo militar, actualmente trabaja solo en casos menores, y para tareas más importantes colabora con sus camaradas.

Bigné (Antonio Gerardi) es dueño de un café en el pueblo y tiene vastos contactos en el pueblo. Tancredi (Sam Haygarth) es un aristócrata inglés con recursos ilimitados.

Finalmente, Genny (Jordan Alexandra), la más cruel de todos, suele encargarse de los asuntos más delicados de la tripulación. Cuando una mano amputada aparece en la orilla, Daniel y su equipo se dan cuenta de que algo mucho más grave está en juego y deben hacer todo lo posible para resolver el misterio, protegiendo al hotel de cualquier mala publicidad o escándalo.

“Daniel ha asumido siempre una posición de liderazgo, es un militar de carrera que fue dado de baja y ahora se lame las heridas. No tiene esposa, ni madre, ni familia, y regresa a su tierra natal para descubrir cuál es el siguiente paso en la vida, y luego es arrastrado a una escapada tras otra”, comentó Williams en un comunicado de prensa.

“Daniel es un poco impulsivo y está un poco atormentado, intentando reencontrarse consigo mismo, y eso puede traer algunas frustraciones, ya que se encuentra a la deriva en un lugar que debería resultar familiar”, indicó.

Gran parte de la primera temporada de seis episodios de Hotel Costiera cuenta los distintos casos que Daniel y su equipo resuelven para el hotel, hasta que poco a poco la amenaza para la hija menor del hotelero Augusto se va volviendo cada vez más tangible para todos.

El programa también nos da luces sobre el pasado militar de Daniel, su crianza en Italia y su dinámica familiar fracturada.

Para Daniel, cada caso es volver a poner su vida en juego y dar todo de sí, a diferencia de en otras áreas de su vida, por lo que a lo largo de sus episodios podemos ver un crecimiento constante del carácter de su personaje en las manos de Williams.

Como todo buen programa de misterio, mientras Daniel intenta rastrear los últimos movimientos de Alice antes de su desaparición, se da cuenta de que no todos los que rodean a la joven desaparecida han sido transparentes sobre el motivo de su huida.

Las historias no concuerdan, las conversaciones se vuelven más triviales y los comportamientos se vuelven más sospechosos. Además, a medida que Daniel y su equipo se acercan a la verdad, se revela una disputa y una conspiración que lleva décadas sepultada frente a sus narices y que podrían poner en peligro el legado de la familia de Augusto.

La serie se apoya en tropas acogedoras y tumultuosas, incluyendo el regreso de amores pasados y escenas de persecución que suben la adrenalina y el ritmo de los episodios. Al mismo tiempo, la sensibilidad de los atracos y las investigaciones encubiertas cargan el mayor suspenso de los últimos episodios.

Hotel Costiera combina diferentes elementos para no caer en lo monótono, sino seguir siendo sorpresiva en cada episodio sin perder la carisma de un buen libro de misterio en un día soleado.