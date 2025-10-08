‘Zootopia 2’, un reptil desencadena la comedia en la ciudad

Tras los sucesos de Zootopia (2016), el ex delincuente Nick Wilde (Jason Bateman) se encuentra reformado y en las líneas de protección civil con la Policía de Zootopia, junto a su compañera la detective Judy Hopps (Ginnifer Goodwin).

Parece que la vida les sonríe, hasta que el trabajo en equipo comienza a tener sus grietas y la felicidad se convierte en incomodidad y constantes desacuerdos, por lo que la pareja de detectives tendrá que volver a reconectarse, pero en medio de esto la aparición de un reptil misterioso lanza luces rojas a sus planes de relajación y reconexión.

Ahora, se encuentran tras la pista de un misterioso reptil llamado Gary De’Snake (Ke Huy Quan), que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

Para resolver el caso, Judy y Nick deberán infiltrarse en nuevas y sorprendentes partes de la ciudad, donde se pondrá a prueba su creciente alianza como nunca antes. El ganador del Premio Óscar Jared Bush (codirector y guionista de Encanto) es el director y guionista; Yvett Merino (productora ganadora del Premio Óscar por Encanto) se asienta como productora.

Esta semana, Disney lanzó su nuevo tráiler de la película en donde exploramos un poco más sobre su trama y los nuevos personajes que acompañarán a Judy y a Nick en su travesía para convertirse en mejores compañeros, policías y protectores de la metrópoli.

“Estamos sumamente emocionados de darles la bienvenida de nuevo a la extravagante y extensa metrópolis animal de Zootopia y llevar al público a un viaje divertidísimo y alocado por partes de la ciudad que nunca antes habían visitado”, dijo Bush, quien también se desempeña como Director Creativo de Disney Animation, en un comunicado de prensa.

“Ya sean las marismas de mamíferos semiacuáticos, las vastas dunas del desierto o incluso los misterios más grandes que se esconden más allá, nuestros héroes, Judy y Nick, conocerán a muchos nuevos amigos y descubrirán aún más sobre el mundo, sobre ellos mismos y sobre una nueva serpiente en la ciudad”, comentó. En el tráiler se puede admirar los vibrantes colores y la animación que ha evolucionado a casi diez años de su predecesora, sin cambiar la esencia de los personajes y sus alrededores.

La nueva canción de Shakira Zoo, es una oda a la esencia de lo que Zootopia representa: un lugar donde todos pueden ser lo que deseen. La música y la letra fueron compuestas por Sheeran, Blake Slatkin y Shakira, quien produjo junto a Alex “A.C.” Castillo. El sencillo se lanzará el 10 de octubre en plataformas de streaming. Además de contribuir con la canción, Shakira retoma su papel de la estrella pop Gazelle en Zootopia en la secuela, con Sheeran y Slatkin haciendo cameos como una pareja de ovejas llamadas Ed Shearin y Baalake Lambkin.

Esta esencia es lo que catapulta la historia del nuevo reptil y los obstáculos que enfrentará junto a Nick y Judy, quienes también se enfrentan en una carrera por recuperar el ritmo de su trabajo en equipo.