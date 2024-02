Cisco Merel redefine la tierra en ‘La puerta del sol’

En ‘La puerta del sol’ la tierra es multiforme. En sus diferentes dimensiones y significados, esta puede ser un material artístico, una identidad, un recuerdo o incluso un hogar. Cisco Merel demuestra su destreza con la tierra tras múltiples años de investigación de este material, mientras realiza un análisis a profundidad de su identidad cultural y artística con su usual lenguaje abstracto que involucra diversas formas geométricas y colores.

“Hay algo interesante en el proceso de Cisco y [su uso] el lenguaje abstracto, que viene de la modernidad por excelencia y la modernidad es ese esquema de pensamiento occidental que nos ha traído hacia donde estamos hasta el momento. Hay un interés por los artistas contemporáneos de hoy en mirar a lo anterior, en mirar al pasado, como hace Cisco en esta exhibición”, cuenta Juan Canela, curador de la exposición y curador jefe del Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

La exposición se compone de piezas que cuestionan el valor de la tierra, no sólo como un material, sino como un recipiente de experiencias, tiempo y recuerdos que puede tener un significado profundo en la formación de la identidad de un individuo.

‘La puerta del sol’ también sirve como una ventana que deja visible los resultados de años de investigación y la evolución que ha tenido Merel en este proceso en el que utiliza la tierra como material artístico. A lo largo del recorrido las piezas van dejando las formas de lado para volverse mezclas más orgánicas que casi parecen adherirse y convertirse en una sola.

“No es fácil vivir del arte, no es fácil ser artista, no es fácil sostener un estudio o sostener toda esa investigación que tiene detrás. La verdad, me pone contento poder tener esta exposición aquí y poder mostrar todo lo que Cisco ha sido capaz de hacer en los últimos años, hasta dónde ha llegado y abrir una ventana hacia dónde va”, señala el curador de la exposición.

Aunque existen piezas que están creadas específicamente para la exposición, hay otras que vienen de galerías y otras exposiciones en conjunto que ha tenido el artista. El MAC es la primera institución artística en la que Merel presenta una exposición en solitario.