Claves para la prevención del deterioro cognitivo en personas mayores

Para desarrollar la investigación se reclutaron personas mayores entre los 60 y 80 años, sedentarios y sin discapacidades que limitaran su participación.Los participantes fueron evaluados antes y después del programa mediante pruebas cognitivas, clínicas y físicas, y fueron asignados aleatoriamente a tres grupos: uno combinado que realizó ejercicios cardiovasculares (caminatas) y entrenamiento cognitivo individual con la plataforma CogniFit, además de sesiones grupales de estimulación cognitiva; un segundo grupo físico, que solo realizó actividades cardiovasculares; y un tercer grupo de control activo, que asistió a charlas mensuales sobre temas de salud, como cuidado del sueño, nutrición y factores de riesgo cardiovasculares.Al cabo de cuatro meses, 43 participantes completaron el programa de intervención mutidominio.Entre los principales hallazgos, el grupo combinado (actividad física y cognitiva) mostró mejoras significativas en pruebas de cognición global, constructo que combina memoria, atención, lenguaje y funciones ejecutivas, así como en la función de abstracción, que es la capacidad de entender ideas generales.El grupo físico también obtuvo progresos relevantes en pruebas de memoria (a corto y largo plazo) y en habilidades visoespaciales.Mientras que el grupo control activo experimentó mejoras en subpruebas de memoria a corto plazo y en inhibición.El grupo combinado fue el único en mostrar mejoras en variables clínicas: aumento en autopercepción sobre calidad de vida y reducción de síntomas depresivos.Estos resultados respaldan la hipótesis de que un programa multidominio que combina ejercicio y estimulación cognitiva puede generar un impacto positivo global en la salud cognitiva y el bienestar integral de las personas mayores.El estudio destacó que la socialización fue clave: las actividades grupales no solo mejoraron el rendimiento cognitivo y emocional, sino que también fortalecieron los lazos comunitarios y el sentido de pertenencia, favoreciendo el bienestar integral en la vejez.El Grupo de Neurociencias propone aumentar la muestra, la duración y la frecuencia del programa, incorporar intervenciones nutricionales y de control vascular, así como incluir más actividades sociales. Actualmente se encuentran en fase de planificación de esta propuesta. El objetivo es obtener efectos más consistentes y robustos, en consonancia con la línea de los estudios multidominio impulsados por la Asociación de Alzheimer en distintos países.