Conciertos en Panamá: la crisis de infraestructura de la que poco se habla

Se encienden las luces y ahí está Camilo, comenzando su concierto, tocando un tambor que salpica agua cada vez que recibe el golpe de la baqueta. Niños y niñas se apoderan del lugar, los adultos que los acompañan también bailan y cantan. Todos gozan, a pesar del calor que evidencia la incapacidad que tiene el aire acondicionado para enfriar el centro de convenciones Amador, antiguo Figali. “¡Qué calor! ¿Sí o qué? El calor que está haciendo es por el respiro de la tribu junta”, dice el artista con su marcado acento paisa.

Ese concierto fue en abril de 2023, el primero en hacerse en el lugar después de que funcionara como el Centro de Atención Covid-19, durante la pandemia. El aire acondicionado no funcionaba. Miles de personas estuvieron cantando y bailando, sudorosas. No había agua ni sodas; las bebidas se agotaron a mitad del concierto. Meses después, arreglaron el aire y se celebraron más eventos en el lugar.

“En Panamá tenemos un atraso de unos 20 años en infraestructura. Hay espacios genuinos para entretenimiento, pero no han sido renovados en el tiempo. Por ejemplo, en el gobierno de Martín Torrijos se renovó el Roberto Durán [2009]. Hicieron una renovación bastante intensa del espacio. Pero, por algún motivo, los palcos que se construyeron nunca se han utilizando”, revela Alfredo Arias, CEO de Showpro.

Arias explica que las adecuaciones que se hicieron en el espacio no cumplieron los estándares necesarios para un evento de alto nivel. “Después el techo que se había planificado en la arena Roberto Durán terminó no siendo un techo lo suficientemente potente para aguantar el peso que se requiere y poder guindar las estructuras para las luces y el sonido. Entonces, cuando uno va a hacer un concierto ahí, hay que colocar una estructura de techo dentro del techo”.

“En la Roberto Durán no se puede usar el último aro de asientos porque Sinaproc considera que el techo está como débil y clausuraron esa área hace cinco años. Te hablo específicamente de la Roberto Durán, pero te podría hablar del proceso de cada espacio y la metamorfosis que ha tenido y que no ha sido positivo, porque de los impuestos se hace una inversión, pero termina siendo como tapando con una curita a la que no se le hace mantenimiento y luego se abre”. explica.