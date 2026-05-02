Conociendo a Japón

Algo que he aprendido con los años es que entender, conocer o instruirse sobre Japón es un proceso arduo que toma mucho tiempo, a pesar de la época de la información en que vivimos. Nuestros lectores podrían pensar que con la ingente cantidad de libros que hay sobre la temática su estudio debería ser fácil en realidad, pero es precisamente esa abundancia la que lo complica. Hoy averiguaremos por qué.

¿Dónde comenzar?

Lo mismo sucedió con Helen McCarthy a quien tuve el placer de escribir por unas series de anime que no aparecieron en la primera edición de la ya famosa «The anime encyclopedia» de 2001, de la que fue coautora con Jonathan Clements. Dichas series se añadieron en la segunda edición, lo mismo que una mención en los agradecimientos. Luego, en 2010 le envié una investigación titulada, «Transmisión de series de anime en la televisión nacional de Panamá en el período 1974 - 2000», para que se presentara en la Asociación de Cultura Popular/Estadounidense del Sudoeste —SWPACA por sus siglas en inglés—. Después de eso le perdí la pista, hasta hace unas pocas semanas.

Hace mucho tiempo decidí que quería profundizar de manera formal en el tema que me llamaba más la atención sobre Japón —el anime y manga— era aún más complicado pues el internet estaba en sus inicios y el acceso a literatura sobre el país del sol naciente era difícil. Los primeros libros eran tratados académicos, densos y plenos de información, pero en el sub-mundo del anime y manga éramos tan pocos que terminábamos conociéndonos todos los que nos movíamos en ese círculo, personajes como el maestro Giannalberto Bendazzi (1946-2021) dejaron de ser nombres en libros y se convirtieron en personas con las que podías relacionarte por correo electrónico o videollamadas.

Lo primero que pensamos es ir a una editorial, sitio de venta de libros o a nuestra librería favorita, vayamos al sitio de Tuttle Publishers por ejemplo: al navegar por países escogeremos Japón, se nos presenta una lista de temas sobre arquitectura, arte, cocina, cultura o jardinería entre tantos otros, pero el total de libros supera los mil. Quizás esto funciona muy bien para una persona con conocimientos previos que desea ahondar en algo específico, pero para quien no conoce nada se vuelve complicado.

El libro

Por mi oficio de revisor de libros —más cómic, manga y novela gráfica que otras cosas—, a principios de marzo me llegó en formato digital «The manga bible» —La biblia del manga— de Helen McCarthy. Es un libraco de 320 páginas y si bien al principio la mayoría de los temas tratados me eran familiares y reconocía el 95% de lo que estaba leyendo, me fui percatando de que era una lectura amena y una introducción sencilla al manga, lo que funciona bien para las personas que desean iniciarse o conocer el mundo del manga japonés. Hace mucho tiempo que necesitábamos este tipo de libro para recomendar porque no es un tratado destinado a eruditos en el tema.

Inicia con lo que muchos consideran uno de los precursores del manga, los famosos Choju-giga, sendos emakimono —rollos ilustrados— de los períodos Heian (794-1192) y Kamakura (1192-1333), pero eso no es todo. Cuenta con once capítulos en que da un pantallazo de lo sucedido durante la post guerra, el surgimiento de géneros como el shojo —Cómics para chicas—, horror o el hentai —perversión— hasta la industria multimillonaria en la que se ha convertido y cómo sigue evolucionando en nuestros días. Los capítulos se dividen en noventa y un sub temas, una gran cantidad de ilustraciones que facilitan al lector mejor comprensión de lo que lee. Algo que me encantó es que algunas de las ilustraciones, en especial en los primeros capítulos, me eran desconocidas por lo que tocará buscar más información sobre ellas.

The manga bible es el libro que recomendaría a todas las personas que desean iniciar un camino académico, es decir conocer la historia y desarrollo del manga. La gran cantidad de información no se siente para nada forzada y la maquetación capitular permite que el lector, si así lo decide, pueda saltar directamente al tema que le interesa. Para un servidor, los capítulos del siete al once fueron los mejores, ya que to-can a la industria y su evolución hasta nuestros días, pero si tuviese que escoger solo uno, definitivamente sería el siete: «Bodies-ecchi, hentai, Monsters and horror» —Cuerpos-ecchi, hentai, monstruos y terror—.

Parafraseando a Helen, se puede aprender mucho sobre un país a través del entretenimiento popular, ya sean libros o audiovisuales, aunque siempre es necesario que la exploración abarque otros temas para que la visión sea amplia y también más equilibrada.

The manga bible estará disponible para la venta a partir del 24 de marzo gracias a Prestel Publishing, a un precio inferior a los treinta dólares. Si bien nuestra versión es digital, no dudamos en conseguirla impresa para su uso en futuras investigaciones.

En el último intercambio de correos con Helen, me informó que será publicado en inglés, alemán y francés, como el mercado hispanohablante para estos temas es pequeño, las probabilidades de que se traduzca al español son bajas, a menos que con algo de suerte, una edito-rial española se haga con los derechos, y de suceder, no dudaremos en comprarlo.

Rolando José Rodríguez De León es Doctor en Comunicación Audiovisual y Vice-decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá.