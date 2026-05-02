Conociendo a Japón

Lo primero que pensamos es ir a una editorial, sitio de venta de libros o a nuestra librería favorita, vayamos al sitio de Tuttle Publishers por ejemplo: al navegar por países escogeremos Japón, se nos presenta una lista de temas sobre arquitectura, arte, cocina, cultura o jardinería entre tantos otros, pero el total de libros supera los mil. Quizás esto funciona muy bien para una persona con conocimientos previos que desea ahondar en algo específico, pero para quien no conoce nada se vuelve complicado.Hace mucho tiempo decidí que quería profundizar de manera formal en el tema que me llamaba más la atención sobre Japón —el anime y manga— era aún más complicado pues el internet estaba en sus inicios y el acceso a literatura sobre el país del sol naciente era difícil. Los primeros libros eran tratados académicos, densos y plenos de información, pero en el sub-mundo del anime y manga éramos tan pocos que terminábamos conociéndonos todos los que nos movíamos en ese círculo, personajes como el maestro Giannalberto Bendazzi (1946-2021) dejaron de ser nombres en libros y se convirtieron en personas con las que podías relacionarte por correo electrónico o videollamadas.Lo mismo sucedió con Helen McCarthy a quien tuve el placer de escribir por unas series de anime que no aparecieron en la primera edición de la ya famosa «The anime encyclopedia» de 2001, de la que fue coautora con Jonathan Clements. Dichas series se añadieron en la segunda edición, lo mismo que una mención en los agradecimientos. Luego, en 2010 le envié una investigación titulada, «Transmisión de series de anime en la televisión nacional de Panamá en el período 1974 - 2000», para que se presentara en la Asociación de Cultura Popular/Estadounidense del Sudoeste —SWPACA por sus siglas en inglés—. Después de eso le perdí la pista, hasta hace unas pocas semanas.