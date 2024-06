Conversar, un buen inicio para garantizar la seguridad alimentaria

Esto marca la importancia de la reunión en la que la activista insta a aprovechar para concretar una participación colaborativa para llevar esta inquietud ante los tomadores de decisiones. “Si tenemos información podemos incidir en los resultados. Al problema que no se conoce no se le puede dar soluciones”.

Narrativa gastronómica

Miguel Durango es ingeniero, agrónomo, con raíces campesinas. Trabajando en proyectos de cooperación internacional se dio cuenta de que estos no subsisten más allá de sus fondos y que dichos proyectos deben ser soluciones sostenibles a largo plazo. El ingeniero ha trabajado de forma que la propia comunidad y sus actividades se convirtieran en los gestores de su propio proyecto. “En esa búsqueda comenzamos a trabajar algo que es fundamental y transversal en nuestro proyecto que es la dignificación del trabajo de los campesinos un trabajo que muchas veces es muy poco valorado”, afirma el ingeniero.

Brenes explica que hace solo 3 años fue que se incluyó el tema de la neurociencia e investigación en negocios el área gastronómica y reconoce que no ha sido un proceso fácil. Al principio, recuerda la investigadora, “la gente pensaba que yo estaba loca”. Y parte de esta situación se dio porque al no haber nada establecido, se fue avanzando de manera muy orgánica con los colaboradores que le fueron ofreciendo ese apoyo.

La primera participante en el conversatorio es la costarricense Alejandra Brenes, psicóloga especializada en neuromercadeo y psicología del consumidor, creadora de Gastronomy Research, proyecto destinado a establecer la comunidad de investigación gastronómica más destacada de América Latina. Brenes investiga específicamente la narrativa gastronómica en las redes digitales pues es donde ha encontrado terreno fértil para desarrollar procesos sostenibles y poder generar vínculos a través de los medios digitales. Y es que una de las dificultades que encontró en el área de investigación es que “no todo el mundo puede tener acceso a la misma y además, no llega hasta el restaurante”.

Productos olvidados

De administrador financiero saltó a la escuela de cocina y de allí a las de reconocidos restaurantes de su país, Colombia. Luego quiso probar suerte con un restaurante propio. Varios fueron los intentos fallidos hasta que se concentró en un solo producto, el que haría la diferencia: la papa criolla.

Hijo de padre de origen campesino, Oscar escuchó a su papá hablar de unas papas de colores que él no había visto como desde que tenía unos 13 años. Como en muchos países, con el afán de lograr un producto con mayor rendimiento, se ha manipulado la genética de algunos productos y se ha favorecido el cultivo de pocas variedades. El gusto por una papa de color y forma inusual fue disminuyendo hasta que estos cultivos fueron desapareciendo. El chef se dio a la tarea de buscarlos y llegó a encontrar 60 variedades. “Era algo como que yo se lo debía a mi padre a mi abuelo y a todos mis ancestros de que había unas papas y que yo era el que debía mostrarlas; quería dignificar el trabajo del campesino”, agrega. La parte más complicada fue ganarse la confianza de los campesinos para que se tomaran el trabajo de sembrarla. También supuso educar a sus comensales que en un inicio no veían con buenos ojos unas papas moradas o rojas en el plato. “Para mí el trabajo no ha sido cansón, más bien interesante”, comentó.