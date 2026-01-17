Corsarios, imperios y rutas de oro: el contexto del ataque de Morgan a Panamá

Una vez capturada la ciudad, la actividad se tornó en un saqueo sistemático: se robaron bienes de valor, se vulneraron propiedades privadas y eclesiásticas, y partes de la urbe quedaron en llamas tras la retirada de los defensores. La destrucción afectó no solo edificios civiles sino también templos, almacenes y depósitos donde se guardaba riqueza proveniente de las rutas comerciales sudamericanas. Aunque hay debate entre historiadores sobre si fue Morgan quien ordenó el incendio o si fue una medida ordenada por las autoridades españolas para evitar que los piratas se asentasen en la ciudad —quemándola sobre la retirada española—, los testimonios coinciden en que la mayoría de la ciudad quedó en ruinas tras los hechos. El resultado fue devastador: la antigua ciudad de Panamá quedó prácticamente destruida, con miles de habitantes muertos, heridos o desplazados, y enormes pérdidas materiales. Más de 4 000 personas murieron entre combates, hambre y epidemias en los meses siguientes, y los sobrevivientes vieron reducida su población a menos de la mitad. Estos eventos precipitaron decisiones cruciales: la mudanza y reconstrucción de la ciudad en una nueva ubicación, dos años después, en 1673. Las autoridades españolas y los vecinos optaron por trasladar el asentamiento hacia una península más fácil de defender y menos expuesta a invasiones por mar. El saqueo de Panamá por Henry Morgan tuvo importantes consecuencias geopolíticas: debilitó la presencia española en el istmo, alteró rutas comerciales tradicionales y reforzó la percepción de que el Caribe era un espacio estratégico fuertemente disputado por potencias europeas. Morgan, que actuó en un contexto donde los límites entre corsario y pirata eran a menudo borrosos, retornó a Inglaterra bajo arresto por violar el tratado de paz, pero fue posteriormente indultado y nombrado caballero y funcionario colonial en Jamaica, un signo de la ambivalencia con la que las metrópolis europeas trataban estos hechos según sus intereses políticos del momento.