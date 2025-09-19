Cortometraje ‘La Historia de Tilo’ gana premio internacional en el XVI Festival de Cine Infancia y Adolescencia en Bogotá

El cortometraje 'La Historia de Tilo', <b>creado por BB&amp;M Havas</b> <b>– Grupo Bcomm</b> junto al <b>Despacho de la Primera Dama de Panamá,</b> y producida por <b>Voltage Productions</b> bajo la dirección y producción de <b>Roberto Villafañe,</b> fue reconocida con el <b>Premio a Mejor Animación en el XVI Festival de Cine: Infancia y Adolescencia 2025</b>, celebrado en Bogotá, Colombia.Este logro representa un orgullo para Panamá, ya que la producción compitió con 1.775 obras de 79 países, destacando no solo por su calidad artística y técnica, sino también por la profundidad de su mensaje en la prevención del abuso sexual infantil.<b>Una historia panameña con un mensaje universal</b><b>'La Historia de Tilo'</b> es un cortometraje animado creado especialmente para sensibilizar sobre una problemática que afecta a miles de niños en la región. A través de Tilo, un niño con una maceta como cabeza en la que deberían crecer flores y hojas saludables pero que muestra ramas marchitas, y de Azucena, su amiga que le brinda valor y apoyo, la historia refleja el impacto del abuso y la importancia de entornos seguros para que los niños florezcan.La campaña incluyó además piezas publicitarias para televisión, cine, digital y medios exteriores, todas creadas por BB&amp;M Havas y producidas y animadas en Panamá por Voltage Productions.<b>Un festival con impacto social</b>El Festival de Cine Infancia y Adolescencia, que ha beneficiado a más de 151.000 niños y jóvenes en sus 15 ediciones anteriores, es reconocido por promover los derechos de la niñez y adolescencia en América Latina a través del audiovisual.Que una producción panameña haya sido distinguida en este escenario internacional no solo reconoce la excelencia creativa del país, sino que también amplifica un mensaje de prevención y protección de la niñez que trasciende fronteras.<b>Voces del proyecto</b><i>'Este premio nos llena de orgullo como país. Panamá demuestra que desde la creatividad y el compromiso social podemos generar contenidos que impactan más allá de nuestras fronteras y se convierten en referentes regionales</i>', destacó el equipo de BB&amp;M Havas – Grupo Bcomm.• Agencia: BB&amp;M Havas – Bcomm• Anunciante: Despacho de la Primera Dama• Título de la campaña: 'La Historia de Tilo'• CEO: Mario Bárcenas• Dirección General: Belén Cambefort S.• Directora de Cuentas: Stella Luciani• Director de Estrategia: Iris Dickert• Director Creativo: Ricardo Linero Ledezma• Diseño: Eduardo Percival• Productora: Voltage Productions• Productor Ejecutivo: Guillermo Bárcenas• Productor y Director: Roberto Villafañe• Director de Fotografía: Oscar Jiménez• Productora: Gabriela Rodríguez• Postproducción Artista 3D: Felipe Giraldo• Postproducción Edición/Color: Tomás Medina• Postproducción Sonido/Pista Musical: Carlos QuirósProyectos como 'La Historia de Tilo' demuestran que la creatividad y la comunicación, cuando se ponen al servicio de causas sociales, tienen la capacidad de trascender pantallas, mover conciencias y generar un impacto real en la vida de las personas. Este reconocimiento internacional reafirma que Panamá puede liderar desde el talento creativo y la sensibilidad social. Nuestro país está demostrando que puede crear campañas que inspiran cambios profundos y sostenibles.