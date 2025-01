Crece la oferta gastronómica en el festival Panama Crossroads

Sostenibilidad y herencia

Este es el segundo año que la chef Andrea Pinzón participa en Panama Crossroads. En esta ocasión participa tanto en el programa educativo como en el principal evento gastronómico, Camino de cruces culinario.

“La charla del 31 va a estar muy enfocada en el tema de cómo ha sido trabajar o cómo se podría haber trabajar más con residuos al momento de cocinar, tanto en la industria tanto en la industria gastronómica así como individuos que cocinamos en casa. Va a ser una especie de demo, show cooking y al mismo tiempo voy a estar conversando de lo importante que es utilizar un producto que normalmente desechamos usando la flor de guineo como ejemplo, pero hablando también de todas las cáscaras de vegetales que normalmente van a la basura; todas las semillas, las raíces, que al final son cosas que igualmente tenemos”. Detalla la chef. La intención de Pinzón es mostrar cómo podría crearse un sistema alimentario en una comunidad que sí aproveche sus desechos.

“Miientras más me voy adentrando en el festival, más me impresiona todo lo que hay detrás es como ver un iceberg; ves la puntita arriba, pero después ves abajo todo el contenido... viendo el programa y detallando todas las personas que van a participar y todos los temas de los que van a estar hablando, la verdad es que me hace sentir bastante emocionada, muy orgullosa y muy esperanzada de hacia dónde van las industrias culturales, las industrias gastronómicas, la industria de la música, la industria del arte en Panamá. Siento que es un momento muy expansivo y pues me siento muy honrada de ser parte sobre todo en la parte gastronómica este año”, dice Pinzón.

Sobre el enfoque utilizado este año de las seis vertientes gastronómicas “me parece súper atinado y mucho más específico, por ejemplo, está la amerindia empezando por ahí. Yo creo que era imperativo que empezáramos a voltear hacia las cocinas ancestrales y creo que el hecho de que la chef Patricia Miranda esté haciéndolo es algo muy simbólico, bonito e importante porque ella ha estado trabajando, por muchísimos años con comunidades ahí cerca de Volcán, con producto endémico, con productos ancestral y con técnicas ancestrales y creo que es de muchísimo valor que ella vaya a estar ahí conectándolo también con la influencia española la influencia, pues de Estados Unidos y yo elegí la parte de cocina china y quizás algunos se sorprenderán”, comenta.

Lo cierto es que Pinzón tiene ancestros chinos, parte de su herencia paterna. “Yo crecí comiendo en la casa de mi abuela desayunos chinos, almuerzos chinos, todas las graduaciones todos los cumpleaños se celebraban con comida china, así que eso ha sido gran parte de mi formación como persona y como cocinera”, explica.

Uno de los platos que la chef va a ofrecer -cada chef ofrecerá uno por día- será un arroz frito, “creo que es el plato más chino panameño que puede haber”, asegura. Claro está, tendrá su toque muy personal, basado en vegetales.

El festival se manejará con el sistema “sin efectivo”, por lo que es recomendable aprovechar las preventas. Los recorridos se pueden adquirir de manera individual así como de manera completa, lo que sí recomiendan los organizadores es adquirirlo temprano ya que habrá un número fijo de cada una de ellas y se venderán hasta agotar existencias.

Más información y detalles sobre el programa y horarios, en la cuenta@panamacrossroads.