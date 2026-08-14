Loor a mi pueblo Nuevo Arraiján

La brisa del poniente destella
Esperanza sobre una bóveda
Plagada de estrellas novicias
Y a las que la lágrima oscura
Del tranque y el ruido es vida.
Hoy la vivencia en la llanura
Es escuchar el sonido
Del río Aguacate y Bernardino
Con la risa de la billetera.
Con bello vestido protector
Hoy Nuestra de la Asunción
Es la fuerza de la esperanza
Y el ámbar del emprendedor.
Mi querido pueblo Nuevo Arraiján
Continúa el pisar del emisario
Con los mensajes de la palabra y
La melodía de la Sagrada Comunión.
Querido jilguero del alba
Tu presencia es la vivencia
De la Atlántida guerrera.
En galeones de rica quinina
Mi gran luchador avanza
Envuelto en la gracia
Y en el sentir de la colina.
Esa que renace en el día
De nuestra santa patrona.
Esta bella copla es prolija
Llena del pan del cielo
Con el fiel testigo del trabajo
Y estrellas de bendición.
Este acordeón es macano
Al contemplar tu creación
Con el canto del santo rosario
Y la misión de tu mensaje.
En las calles del barrio
Traspasan el sonido
Las colosales troneras.
Aquellos carros amarillos
Que recorren Nuevo Arraiján
Son el idilio de mi pregonar
Con su bello cantar gitano.
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