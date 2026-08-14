Loor a mi pueblo Nuevo Arraiján

La brisa del poniente destella

Esperanza sobre una bóveda

Plagada de estrellas novicias

Y a las que la lágrima oscura

Del tranque y el ruido es vida.

Hoy la vivencia en la llanura

Es escuchar el sonido

Del río Aguacate y Bernardino

Con la risa de la billetera.

Con bello vestido protector

Hoy Nuestra de la Asunción

Es la fuerza de la esperanza

Y el ámbar del emprendedor.

Mi querido pueblo Nuevo Arraiján

Continúa el pisar del emisario

Con los mensajes de la palabra y

La melodía de la Sagrada Comunión.

Querido jilguero del alba

Tu presencia es la vivencia

De la Atlántida guerrera.

En galeones de rica quinina

Mi gran luchador avanza

Envuelto en la gracia

Y en el sentir de la colina.

Esa que renace en el día

De nuestra santa patrona.

Esta bella copla es prolija

Llena del pan del cielo

Con el fiel testigo del trabajo

Y estrellas de bendición.

Este acordeón es macano

Al contemplar tu creación

Con el canto del santo rosario

Y la misión de tu mensaje.

En las calles del barrio

Traspasan el sonido

Las colosales troneras.

Aquellos carros amarillos

Que recorren Nuevo Arraiján

Son el idilio de mi pregonar

Con su bello cantar gitano.