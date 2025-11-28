Mariposas y peces

Vengo de un país muy bello que tiene un vestido pintado de selva; se lava el pelo en el río, se lo seca al viento y lo adorna con estrellas. Es tierra de mil mariposas, de abundantes peces y dos mares profundos; por eso comenta la gente, entre tantas cosas, que es puente del mundo.

Sus mujeres bailan punto y tamborito, moviendo con gracia sus amplias polleras; sus vientres benditos nos regalan niños, que son el futuro de la Patria nuestra.

A diario camino por el Casco Viejo; sus calles estrechas me llevan al mar. Me siento en el parque a tejer recuerdos y a oír las campanadas de la Catedral. Mi madre me mira, sus manos le tiemblan, surcos en la frente le ha dado la edad; un montón de historias a veces me cuenta, después despacito bailamos un vals.

De noche me pongo a rezar bajito y agradezco al cielo por lo que me da; mi esposa, mis hijos y un país muy bello, al que todos llaman... PANAMÁ.