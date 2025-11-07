Soy una idea que se escapa de ese cofre donde se esconden las palabras; que intenta decir que nuestra vida es la suma del cansancio y de las lágrimas. Sigo la senda que me marca el horizonte, esa enorme línea imaginaria; si me acerco se me esconde, no sé dónde, y cuando pienso que la atrapo se me escapa. Muchas veces soy halcón en azul cielo, que vuela solitario en la distancia; desde allí veo el mundo muy pequeño y siento que sus males no me alcanzan. No sé por qué al decirte que te quiero me atrapa de repente tu mirada; me asusto al pensar que vivo preso en una jaula abierta y sin amarras. Soy una sinfonía inconclusa que yace sobre el piano, abandonada; puedo ser también la duda de esta historia mal contada. Pero sé que al final de la jornada sólo seré una fosa que se cava, una cruz, una flor, una plegaria, silencio... nada.