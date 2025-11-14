Un cumpleaños en soledad

Dumas Alberto Myrie Sánchez

Regional de Panamá. Licenciatura en Geografía e Historia.

Maestría en Geografía Regional de Panamá.

Docente en el Ministerio de Educacióny en instituciones de educación superior.

Artículos de opinión en “El Panamá América”, “La Estrella de Panamá” y revista cultural “Lotería”.

Autor de los libros “Memorias de un bardo” y “Escritos de un sobreviviente”.

Es difícil de describir los nubarrones de granizo, sobre mi boca seca. Un anhelo que buscó, entre papeletas mojadas, con quien bailar y compartir esta vida. En mi cuarto los olores a viejo se pierden entre las paredes que cuentan las hazañas nocturnas. Hazañas entre letras y el suspirar por mi amada Lorena. Lejos de aventurarme a buscar una compañera, este corazón me dicta perseguir la soledad, y ayudar a los tesistas.

Mis momentos de gozo caen en pedazos, al recordar la burla de la vecina o el desprecio de una madre de familia sanchista. Esta madre de familia sanchista, humillo vilmente y afecto mi parte emocional. El vender frutas y hortalizas llena, como copos de nieve, esta soledad por trabajo. Quisiera hoy terminar todo y comenzar una etapa nueva. Hoy enfermo por el caminar y las noches de hazañas, sueño en el porvenir de mis hermanas y mi pueblo Nuevo Arraiján.

En bancas cubiertas por el agua de los inhóspitos ventiladores, narro junto a los abuelos de mi comunidad tiempos mozos. Estas historias se cuentan con un poco de agravio, por el altoparlante sonido de la dependiente del supermercado. Este queda ubicado después del rey de Vista Alegre. Un mal gusto para mis oídos y este sentir que solo busca soledad y conversaciones de altura.

Esta soledad se siente fuerte, al ver la penumbra de la casa. Y sobre todo las palabras soeces, de una persona, que lejos de motivar humilla. No soy quién para juzgar, pero esta soledad presiente que el tiempo se acerca. Un tiempo que no vera malos rostros ni humillaciones, sino el amor fraterno del padre Dios. Esta paleta de colores monocromáticos dibujara caminos a la divina providencia.

En mi soledad siento cerca a Lorena. Lejos de saber que llamara prefiero disfrutar junto a mi abuela. Una persona que completa crucigramas pero que presiente el derrumbe, como naipes, de la unidad familiar. No quisiera ver eso. Hoy en mi cumpleaños, celebro con gozo esta segunda vida. Una vida corta, pero llena de victorias. Gracias querido padre, por disfrutar junto a mi abuelo también.