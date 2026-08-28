Vivencias en educación de jóvenes y adultos

Corre por los pasillos el viento de septiembre. La tos es necia y los pulmones se llenan de humedad. Sin embargo, se celebra con alegría la semana de la alfabetización 2026. En medio de estrellas maduras, la nota se perfila con la intención de cuidar el planeta. Una educación para todos vive en cada región educativa.

Mis años de bohemia han dejado cicatrices. Esa musa de color púrpura, con ojos almendrados, vive en los pasillos de la academia. Este es un relato profundo que devela plenitud en el ambiente andragógico. Un ambiente donde reine la prosperidad es el anhelo de este bardo. Aquel mundo distópico debe volver a escribir la historia de nuestras escuelas.

Mis tesoros más grandes viven hoy en la memoria. Quizás una novela no bastaría para evocar el profundo amor a las letras. Hoy, el valor de mi familia de jóvenes y adultos reina con hidalguía. Un mundo donde la belleza del trópico destaque la alfabetización es el lema de esta jornada. Aquel que opaque la tiniebla y vuelva a leer cuentos como escribir espontáneamente.

Los minutos de cofradía son lentos al contemplar los proyectos de los participantes. Una nube de ideas acapara mi atención. Esta es dibujada en la colina con papel de construcción y goma. Materiales sencillos, pero que transmiten el sentimiento de honor. Mi crucifijo de oraciones se escribe en tabloides que coquetean con esmero. Notas redactadas a la inclusión también son necesarias.

Finalmente, en este mundo dominado por el poder, transparencia es el modelo por seguir. La meta aún no se ha cerrado y menos los grifos que desvían la atención. Mis años de juventud, vivieron la lucha por mejoras a la democracia. Una que reclaman con equidad los jóvenes y adultos de este programa de MEDUCA.