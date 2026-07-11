Bolívar forjó con su espada la primera independencia de Hispanoamérica, rompiendo las cadenas que nos mantenían subyugados al poderío español. Pero comprendió rápidamente que había que construir una confederación de naciones para consolidar la independencia política, frente a las amenazas de las grandes potencias y sus intenciones expansionistas y de saqueo de nuestras riquezas, que se han mantenido hasta la actualidad; sobre todo, hoy, cuando el actual presidente norteamericano, que revivió la doctrina Monroe con el actual corolario Trump, descaradamente justifica el intervencionismo militar en nuestros países, el secuestro de mandatarios, el apoderamiento de nuestros recursos naturales, incluyendo el Canal de Panamá. Los 'hijos de la espada' de Bolívar, como dijera Martí, debemos hacer una realidad la unidad e integración latinoamericanas, fuera de los designios de Washington, apoyándonos unas naciones con otras, para la defensa de nuestra soberanía, autodeterminación política y económica; defender la convivencia pacífica de las naciones tal como está plasmada en el derecho internacional público y caminar hacia el multilateralismo basado en la cooperación e igualdad soberana de las naciones. Sólo así veremos a Bolívar despertar, a dos siglos del Congreso Anfictiónico.La autora es abogada y académica de la Universidad de Panamá