Agenda para la Semana Santa

La Estrella de Panamá le ofrece a continuación una agenda con algunos de los eventos que se celebrarán a lo largo del territorio nacional, del 25 al 31 de marzo.

El Casco Antiguo

Una de las actividades del calendario cultural de Semana Santa que se realizará en el Casco Antiguo de la ciudad capital será el concierto de Música Sacra realizado por la Orquesta Sinfónica Nacional, que tendrá lugar hoy lunes 25 de marzo en la Catedral Basílica Metropolitana Santa María La Antigua a las 8:00 pm, con Jorge Ledezma como director y Fernando Bustos como solista soprano.

Mientras que, por otra parte, el Coro y Orquesta de Cámara La Merced presentarán el concierto Réquiem en Re menor del compositor austriaco Wolfgang A. Mozart, en la Iglesia San Francisco de Asís este martes 26 de marzo a las 7:00 pm.

En el Casco Antiguo, también se llevarán a cabo varias procesiones masivas que tendrán lugar entre las avenidas Central y A, y que comenzarán en la Plaza Catedral, a partir de las 7:00 pm, hasta el domingo 31 de marzo cuando se realizará el recorrido desde las 9:00 am para celebrar la resurrección de Jesucristo.

La procesión de la Hermandad de Cristo Pobre conmemorará el miércoles santo, mientras que la procesión de Jesús de Nazareno encabezará la celebración del jueves santo, en el que se conmemorará la conocida como ‘celebración de la cena del Señor’ en una ruta que partirá de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced.

En tanto, el viernes santo, que es la fecha señalada por la muerte de Jesucristo, será recordado a las 7:00 pm con la procesión de Jesús yacente en una jornada en la que las iglesias estarán abiertas desde las 6:00 am hasta las 12:00 am.

En el día, la Iglesia Nuestra Señora de la Merced contará con un vía crucis a las 9:00 am, cuyo clímax tendrá lugar a las 3:00 pm con la celebración, pasión y muerte del Señor, que también se replicará en la Catedral Basílica Santa María La Antigua a las 4:00 pm, y en la Iglesia San Francisco de Asís a las 5:00 pm en inglés.

El sábado santo comenzará el 30 de marzo a las 10:00 am con un Oficio de lecturas Laudes y seguirá su curso con las solemnes vigilias pascuales que tendrán lugar en la Catedral Santa María La Antigua (7:00 pm), la Iglesia Nuestra Señora de la Merced (8:00 pm) y la Iglesia San Francisco de Asís (9:00 pm), que será en inglés.

El domingo 31 de marzo, la jornada que marca la resurrección de Jesucristo, dará lugar a la procesión de Jesús resucitado. El recorrido saldrá de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced con la Virgen de la Alegría mientras que el Cristo Resucitado saldrá de la Iglesia de San Francisco de Asís. El punto final de esta procesión se dará en la Catedral Basílica Santa María La Antigua, donde será el punto de encuentro entre el Cristo y la Virgen.

Entre tanto, las misas se celebrarán en la Catedral Basílica Santa María La Antigua (10:00 am y 12:00 pm), en la Iglesia Nuestra Señora de La Merced (7:00 am, 9:00 am, 11:00 am, 1:00 pm y 5:00 pm), y en inglés en la Iglesia San Francisco de Asís a las 10:00 am.