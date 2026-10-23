¿Apadrinamos la mediocridad?

Si usted amigo lector es dueño de empresas, jefe de área o docente, ¿se habrá topado con personas que no dominan el español o matemática básica? o, peor aún, ¿carecen de cultura general, hablan “machucado” el inglés o, les da igual si hacen las cosas a medias y de mala gana o, en el mejor de los casos, abandonan su puesto laboral porque este conlleva mucha responsabilidad?

¿Estamos como sociedad apadrinando a los mediocres?, ¿estamos ponderando la ley del menor esfuerzo?, ¿estamos dando títulos, becas y justificando lo injustificable aún con resultados deficientes, evidentemente bajos y que dan vergüenza?, ¿estamos normalizando la mediocridad porque es más fácil que ponerse los pantalones y cambiar todo un sistema educativo deficiente? Lastimosamente la respuesta es sí.

Lo primero que debemos hacer como sociedad, si realmente queremos encontrar una cura, es aceptar la enfermedad.

Ya es muy común encontrar estudiantes que terminan etapas completas de formación sin dominar correctamente lo básico (de la materia que sea) y tener conocimientos mínimos de cultura general. Este fenómeno no surge por una sola causa, sino por una combinación de factores sociales, institucionales, tecnológicos y culturales que han debilitado la exigencia educativa y reducido el valor del esfuerzo intelectual. Y aquí, también incluyo el “poco me importa” de algunos padres con respecto a la formación de sus hijos y cuya consecuencia es dejarlos al garete.

Uno de los principales problemas es la disminución de los estándares académicos. En numerosos sistemas educativos se ha priorizado la aprobación masiva sobre el aprendizaje real, se ha priorizado la facturación de matrículas antes que los exámenes de admisión. Muchos docentes enfrentan presiones institucionales para evitar altos índices de fracaso escolar, ya que las estadísticas de aprobación, suelen utilizarse como indicadores de “éxito” del centro educativo o estadía del docente en su puesto de trabajo.

¿Estamos disminuyendo las exigencias?, ¿estamos simplificando los contenidos? ¿sabiendo que el alumno no merece la nota, los estamos pasando para que sean problema de otro profesor o, de la empresa pública o privada y de la patria?

A esto se suma una cultura social que, en muchos casos, ha comenzado a rechazar la disciplina intelectual. El esfuerzo constante, la lectura profunda y analítica; el estudio riguroso suele verse como actividad aburrida o innecesaria frente a una sociedad dominada por la inmediatez y lo banal.

Las redes sociales y el consumo rápido de contenido han reducido la capacidad de concentración de muchos jóvenes, quienes se acostumbran a la información breve y superficial. Esto afecta directamente habilidades fundamentales como la comprensión lectora, redacción o razonamiento lógico.

El evidente deterioro con respecto al hábito de lectura también explica la pobreza lingüística actual. Muchos estudiantes leen cada vez menos libros y escriben menos textos complejos y, como resultado, poseen un vocabulario pobre y mediocre, se comienzan a presentar dificultades para expresar ideas con claridad o problemas de comprensión. No dominar correctamente el español no solo afecta la comunicación, sino también la capacidad de pensar críticamente, porque el lenguaje y el pensamiento están profundamente relacionados.

En numerosos centros educativos se enseñan las materias de forma mecánica, se insiste en la estandarización, no se busca la manera de relacionar lo académico con la vida cotidiana ni se fomenta el razonamiento lógico.

Otro factor importante es la pérdida de autoridad pedagógica del docente. En ciertos contextos, el profesor ya no cuenta con suficiente respaldo institucional o familiar para mantener disciplina y exigencia en el aula. Si el profesor aprieta es que “se la tiene velada a la inocente criatura”, incluso son golpeados por los alumnos y padres. Otros, priorizan que sus hijos “pasen a medias” las materias antes de que realmente aprendan.

Fíjese amigo lector, ¿entre el 1.0 y el 5.0, el 3.0 dónde está? ¡En el medio! Y cuando le pedimos a un niño que saque 3.0, le estamos pidiendo que sea mediocre y, cualquier intento de rigor académico puede ser interpretado como exceso de severidad.

La universidad tampoco escapa de este fenómeno. Aunque históricamente se consideraba un espacio de excelencia intelectual, en muchos casos ha reducido sus niveles de exigencia para atraer más estudiantes y mantener sostenibilidad económica. Existen graduados universitarios con enormes dificultades para redactar, interpretar textos o resolver problemas básicos con pensamiento analítico. El título universitario, en ciertos casos, ha perdido parte de su valor académico debido a la inflación de credenciales, a la disminución del rigor y al aumento de cursos on-line que solo duran horas, días o meses.

La carencia de conocimientos de cultura general también refleja un problema más profundo: la educación se ha vuelto cada vez más utilitaria. Se enseña pensando únicamente en la inserción laboral inmediata y no en formar ciudadanos cultos, éticos, íntegros, críticos y conscientes de su entorno histórico, científico y social. Muchos jóvenes desconocen hechos históricos fundamentales, referencias literarias básicas o acontecimientos internacionales importantes. Esto limita su capacidad de comprender el mundo y participar activamente en la sociedad.

Sin embargo, responsabilizar únicamente a los estudiantes sería injusto. La crisis educativa también está relacionada con desigualdades sociales, falta de inversión, sistemas obsoletos, gobiernos corruptos, burocracias idiotas y posiciones soberbias o retrógradas y entornos familiares donde muchas veces no existe acompañamiento académico. Además, la tecnología, aunque ofrece enormes ventajas, también ha fomentado la dependencia de respuestas rápidas y la reducción del esfuerzo mental. Muchos estudiantes prefieren copiar información del internet, del Chat GPT o la inteligencia artificial antes de calentar un poquito el cerebro.

Normalizar la mediocridad educativa tiene consecuencias graves para el futuro de cualquier sociedad. Una población con bajos niveles académicos, razonamiento analítico y cultura general será más vulnerable a la manipulación, menos competitiva profesionalmente y menos capaz de innovar. La educación no debería enfocarse únicamente en aprobar estudiantes, sino en formar personas capaces de pensar, analizar y contribuir al desarrollo de su país para un mejor futuro.