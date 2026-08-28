¡Aprehendamos!

No es error ortográfico... La diferencia entre aprender y aprehender es que la primera es casi un simple acto de memorización, mientras que la segunda es una verdadera llamada de acción. Es hacer suyo el conocimiento y reestructurarlo para su éxito.

Albert Eistein nos legó una frase interesante: “Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”.

Que triste es encontrar en las universidades alumnos que sencillamente, pese a tener oportunidades que otros jamás tendrán, desaprovechan la estadía en un salón de clases. Para mi, viven en un mundo de Peter Pan.

El aprehendizaje con criterio le lleva a conocer y explorar más allá de los libros y experiencias. Nos muestra el secreto para moldear lo que sabe en beneficio personal, laboral, comercial y hasta espiritual.

Hoy, está demostrado que la forma tradicional de enseñanza Siglo XIX solo nos da un camino, que a veces hasta resulta aburrido, y son los primeros clavos que cierran la tapa del feretro donde muere el conocimiento. Sin embargo, la enseñanza moderna nos habla de conocer al que tiene enfrente, observar sus destrezas y habilidades y explotar dichos recursos para disfrutar del nuevo conocimiento. Si es necesario, hasta el salir de las 4 paredes del salón es un simple acto que muchísimos alumnos agradecen.

Sócrates tenía un método para cuestionar todo y a la vez aprehender... sus famosos paseos lo llevaban a comprender con profundidad lo que si necesitaba y lo que no, en ellos, encontraba el camino a la felicidad. Deberías hacer tu propio paseo socrático.

Le voy a compartir una frase Zen para que reflexiones: “La buena madera no crece con facilidad, cuanto más fuertes son los vientos, más fuertes son los árboles”.

Ahora bien... aprehender tiene grandes beneficios, así que permítame anotarle amigo lector 4 claves para que de ahora en adelante, cuando tenga la oportunidad, aprender tenga otro significado.

1- ¿Qué reglas?

Ok... puede que seguirlas sea positivo en algunos casos. Pero cuando tiene un vasto aprehendizaje puede darse el lujo de romperlas, hay ciertos estándares que lejos de ayudarle, le alejan de cualquier solución. Un ejemplo claro son las burocracias que no entienden de eficiencia ni de razonamientos lógicos.

Eistein decía que “Tonto es aquel que, haciendo lo mismo, pretende tener resultados diferentes”. Así que, si la regla se puede romper y sabe que tendrá mejores resultados... ¡Hágalo! (siempre y cuando sepa lo que está haciendo).

2- ¡Vacíe la taza!

Si cree saberlo todo y el NO está por delante de toda acción... No se puede, no quiero, no sé, no es así, no lo hagas, no se hace así... es hora de vaciar la taza y, si debe romperla para moldear una nueva, ¡rómpala! Ya que nada está escrito en piedra.

El NO es el mayor veneno del conocimiento, dicho claro y rápido. Negar la realidad de las cosas es perderse su realidad. Recuerde, lo que permite entrar al círculo de su vida, marcará la diferencia en su calidad de vida. Si permite el si o el no... tendrá una vida donde solo usted es el responsable.

3- Tres cosas no pueden esconderse: El sol, la luna y la verdad.

Si no sabe dígalo, si lo sabe también... el silencio aunque es una virtud, también es el mayor enemigo del aprehendizaje, es lo que frenará el nuevo conocimiento para usted o para otros.

Cuando acepta el desconocer algo, no lo disminuye, al contrario, le está dando la oportunidad de crecer y conocer algo que cambiará su vida para siempre. Recuerde, Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado.

4- Si quiere aprender, enseñe. Si necesita inspiración, inspire a otros.

¡Quien no comparte no vive! Nadie en la vida puede estar solo, aprender de la nada y compartir con la nada.

El conocimiento no vino a usted como por arte de magia, entonces llévelo a otro nivel, enseñe lo que sabe y créame, es un acto de dos vías, porque al enseñar... ¡Aprehende más!

En mundo dice estar en la era moderna, en la de la inteligencia artificial, en la era mecánica donde todo se hace sin pasión y a veces sin razón solo, porque una máquina así lo dice... Si bien no estoy en contra absoluta de la inteligencia artificial, si estoy en contra de que sea esta nuestro primer recurso para todo.

Le cuento algo, el cerebro es el único órgano del cuerpo que, mientras más se usa se pone mejor. Sin embargo, con la inmediatez y el uso del ¡clic! Parece que pensar se ha vuelto prohibitivo para muchas generaciones pues, todo lo queremos resolver con Siri, Alexa, Chat GPT... ¡por el amor del cielo! Ahora pregunto ¿cómo sobrevivieron las generaciones previas a todo el desarrollo tecnológico?

Si, estaremos en la era de la inteligencia artificial, pero, en algunos casos, la humanidad ha demostrado por sus acciones seguir en la era medieval.

Aprehender es una invitación clara a ir más allá de la repetición mecánica, de las burocracias, de los “así se ha hecho siempre”, de los “yo soy así y lo que ves es lo que compras”... intente romper el molde y descubrirá la belleza de vivir con pasión.