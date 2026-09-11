Arraiján y La Chorrera: de la ruralidad a la conurbanización

Desde una perspectiva histórica, Arraiján y La Chorrera no tiene un origen formal, como la ciudad de Panamá, Natá de los Caballeros o Alanje, sino que fueron poblados que surgieron de un proceso paulatino e informal de densificación rural de un hábitat disperso entre los siglos XVII y XVIII. A lo largo de la época colonial y durante el siglo XIX, ambos distritos funcionaron como una zona agropecuaria y ganadera bajo la órbita de la burguesía de la ciudad de Panamá, según lo describe el historiador Omar Jaén Suárez en su obra ‘La población del Istmo de Panamá: Estudio de Geohistoria’ (1998).

La formalización de Arraiján y La Chorrera como distritos no se daría hasta el siglo XIX. Si bien La Chorrera es designada como cantón en 1822, no sería hasta 1855, - con la creación del Estado Federal de Panamá-, que se suprimió la figura de los cantones y el territorio se reorganizó en departamentos y distritos municipales. Es en este momento en el que Arraiján y La Chorrera pasan a ser distritos municipales adscritos al departamento de Panamá.

Hacia fines del siglo XVIII, La Chorrera era ya uno de los asentamientos más populosos del interior del país, equiparable en volumen de habitantes a Penonomé, Los Santos o Santiago de Veraguas. Según Jaén Suárez, La Chorrera reemplazó al poblado oriental de Chepo como la principal “estación de veraneo para los panameños ricos de la capital”, descrita como una “pequeña población muy bella, de casas anchas, espaciosas y bien dispuestas”, cuyo clima era considerado más benigno para escapar del calor sofocante de los meses de verano.

En contraste, el crecimiento del distrito de Arraiján se vio impactado por su proximidad a la ciudad de Panamá, la construcción del Canal, y la implantación de la Zona del Canal en 1904. Para Arraiján, este último hecho implicó la amputación de sus límites orientales y septentrionales, la mutilación de su hinterland agrícola inmediato, la absorción o desaparición de distritos vecinos históricos (como Emperador y Nuevo Emperador) y la llegada masiva de desplazados rurales tras la Orden de Despoblación de la Zona del Canal en 1911.

Este desarraigo forzado provocó un flujo migratorio masivo de desplazados rurales que se reasentaron, entre otros lugares, al oeste de la línea divisoria, cruzando la frontera jurisdiccional para establecerse en las cabeceras e interiores del distrito de Arraiján, distrito que absorbió a esta población, lo que alteró su densidad demográfica y expandió el régimen de ocupación sobre las antiguas fincas ganaderas.

Jaén Suárez describe también, como la presencia de la Zona del Canal actuó durante casi ocho décadas como un muro o barrera. Según este autor, el trazado de la Zona del Canal cercenó el acceso a las tierras bajas del Río Grande y los valles aluviales limítrofes entre la ciudad de Panamá y Arraiján. El límite oriental del distrito dejó de ser un lindero natural o municipal con la capital para convertirse en una frontera política rígida y militarizada con una potencia extranjera, en la que se erigieron tres bases aéreas, la base aérea de Howard, la Estación Naval de Rodman y el Campamento militar de Koobe.