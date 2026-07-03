‘Benlliure entre Balboa y Bolívar’: el libro que revela la historia oculta de dos monumentos icónicos

El caso del <b>monumento a Simón Bolívar</b> responde a una lógica similar. Los dirigentes panameños también buscaban una figura que pudiera representar un ideal compartido de patria y de integración latinoamericana. <b>Bolívar</b> era el personaje idóneo para reforzar el discurso de <b>Panamá</b> como puente entre las naciones americanas. El <b>conjunto monumental de Bolívar</b> comenzó a inaugurarse parcialmente en 1926, con motivo del <b>centenario del Congreso Anfictiónico</b>, aunque en ese momento todavía no estaba completamente terminado. El libro explica cómo el resto del monumento fue instalándose progresivamente hasta completarse en lo que se ve hoy en la <b>Plaza Bolívar del Casco Antiguo</b>.Por su parte, la bisnieta de <b>Mariano Benlliure</b> hizo hincapié en que el escultor era extremadamente riguroso con las representaciones históricas que se le encargaban.