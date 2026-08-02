Cabeza de Martillo lanzará por primera vez en vinilo su histórico álbum ‘Invasión’

La banda panameña de thrash metal Cabeza de Martillo publicará por primera vez en formato vinilo su emblemático álbum ‘Invasión’, una producción considerada un referente del rock pesado nacional que, más de tres décadas después de su lanzamiento original, llegará en una edición de colección de tiraje limitado.

La agrupación anunció que el disco estará disponible en un vinilo transparente de 12 pulgadas, editado bajo el sello y la distribución de la tienda especializada Volumen Brutal, en lo que calificó como un paso importante para la preservación del catálogo físico de la música panameña.

Publicado originalmente en 1995, ‘Invasión’ fue el primer disco de música pesada grabado en Panamá, consolidándose como una obra de referencia dentro de la escena del metal local. Sin embargo, la producción enfrentó la censura de las autoridades de la época, que ordenaron retirar las copias de los comercios, lo que contribuyó a que el álbum adquiriera un carácter de culto entre los seguidores del género, quienes mantuvieron viva su circulación mediante copias en casete.

Para esta nueva edición, el material fue sometido a un proceso de remasterización especialmente adaptado al formato analógico, con el objetivo de ofrecer una calidad sonora que conserve la esencia original del disco.

La preventa comenzó el 1 de agosto y se presenta en dos modalidades. La primera incluye únicamente el vinilo, acompañado de un póster con el arte original del álbum y una uña de guitarra conmemorativa. La segunda añade una camiseta oficial de la producción y un boleto físico coleccionable con acceso preferencial. Ambas opciones estarán disponibles hasta el 30 de agosto, fecha en la que cerrará la preventa para enviar el material a la planta internacional de prensado.

Los compradores de cualquiera de las dos modalidades también recibirán acceso gratuito a un Listening Party (fiesta de escucha, en inglés) y un espectáculo privado, donde los asistentes podrán escuchar el máster final del vinilo antes de su lanzamiento oficial y disfrutar de una presentación en vivo con los temas más representativos del álbum. Los organizadores informaron que próximamente se anunciarán más detalles sobre esta actividad.

Las reservas podrán efectuarse mediante transferencia bancaria o a través de la plataforma Yappy de Volumen Brutal, según indicó la banda en una nota de prensa.