CÍA. Gramo Danse presenta la obra Umbral en su primera gira por Sudamérica

La obra ya tiene más de un año de haberse estrenado, pero como el arte escénico es vivo, no necesariamente se verá la misma obra, con los mismos detalles. Las bailarinas se han afianzado, la obra ha evolucionado. El dominio sobre la escena las hace más conscientes de detalles que anteriormente pasaban por alto: la música, algunos giros... También hay que considerar que hay un margen de improvisación que hace que cada presentación sea única.Para la gira por Sudamérica, el equipo empezó a trabajar desde el mes de septiembre. 'Nos volvimos a juntar, a repasar, a poco a poco ir integrando los elementos de la obra, porque no es lo mismo bailar sin piedras que con piedras; luego no es lo mismo bailar sin barro y piedra, luego barro, piedra, arena; luego barro, piedra, arena, ánfora; luego barro, piedra, ánfora, agua; luego barro, tierra, ánfora, agua, ánfora rota', desmenuza Stephanie Lee.'Cada elemento suna una sensación diferente. En el cuerpo es entrar en un diferente estado emocional dentro de la obra', agrega. A esto hay que sumar las expectativas que genera el presentarse en escenarios nuevos ante públicos desconocidos. 'La recepción en Panamá fue muy buena y estamos seguras que va a gustar fuera porque sabemos que es un trabajo honesto, que tiene mucho de vulnerabilidad, es un trabajo que mueve, conmueve y también conduele', asegura Lee.Y claro, hay que ir con la mente abierta y conscientes de que encontrarán condiciones diferentes que harán variar la obra.'En Montevideo sabemos que no va a haber luces porque tendremos iluminación natural y esta se va a ir bajando durante el tiempo que estamos bailando, al final va a ser casi noche. Allí presentaremos solo un extracto porque querían además una charla y no había posibilidades de colgar una soga o el ánfora. Diego nos terminó de armar un una eh versión extracto que hiciera sentido', comenta Eleta. En realidad, son muchos elementos los que varían, la textura de la arena, la temperatura, la altitud. 'Uno siempre pelea por sostener las condiciones de la obra, pero no siempre se puede lograr todo', admite.El equipo de Gramo Danse está viajando con cinco maletas, dos contienen piedras, otra contiene todos los anclajes y sogas; otra contiene una variedad de objetos, una quinta contiene más sogas. Para las ánforas, por su fragilidad, se solicitó su confección en los lugares donde se presentan. Fuera de las maletas va el entusiasmo por representar a Panamá por primera vez en Sudamérica.'Debemos entender la importancia de que la danza de Panamá tenga este tipo de circulaciones. Que no solo se genere este diálogo de afuera hacia acá, sino desde acá hacia afuera es un punto de inflexión importante para el arte de la danza en Panamá. Nosotros en Latinoamérica sabemos lo escaso que es encontrar una propuesta panameña en los festivales latinoamericanos, así que esto es de una importancia mayúscula, es muy relevante porque es abrir el camino no solo para Gramo Danse sino para Panamá', concluye Montoya.