Ciro Luis Urriola y el ‘no’ a la reforma constitucional

Artículo 70: Para ser presidente de la República se requiere: 1. Ser panameño de nacimiento.2. Haber cumplido treinta y cinco (35) años de edad.En concordancia con este, estaba el artículo 141, el que formaba parte de las normas transitorias y fue aplicado únicamente a la elección del Dr. Manuel Amador Guerrero:Artículo 141: Podrá ser elegido primer presidente constitucional de la República de Panamá, cualquier ciudadano que, sin ser panameño de nacimiento, hubiere tomado parte activa en la independencia de ella.El cambio propuesto sugería que se adecuara la reforma constitucional al texto del artículo 141 para las elecciones siguientes, lo que beneficiaría directamente a Morales.Este cambio hubiese ahorrado al país la década de 1920, durante la cual el liberalismo decayó a sus más lamentables abismos y provocó el golpe de Estado de 1931; la figura de Morales hubiese servido de equilibrio y polo positivo al rumbo político por el que se enfilaba Panamá. La pauta y antecedente se había dado, por vez primera, en la persona de Manuel Amador Guerrero, por ser él, en compañía de José Agustín Arango quienes iniciaron el movimiento independentista.