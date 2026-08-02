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Cultura

Colón acogerá la Semana ‘Conozca su Canal’ con una presentación de Toni Robinson

La obra de teatro explora temas relacionados con la identidad, la memoria y las experiencias humanas.
La obra de teatro explora temas relacionados con la identidad, la memoria y las experiencias humanas.
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José Vilar
  • 03/08/2026 00:00
La Samaap celebrará el próximo 12 de agosto la Semana ‘Conozca su Canal’ con la presentación de la obra ‘Entre máscaras y espejos’, una propuesta teatral de Toni Robinson que aborda temas de identidad y memoria, en el Centro de Arte y Cultura de Colón

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La Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano de Panamá (Samaap) anunció la celebración de la Semana ‘Conozca su Canal’, una iniciativa cultural que busca promover el conocimiento, la valoración y la protección de la vía interoceánica como parte del patrimonio histórico y cultural del país.

Como parte de la programación, el próximo 12 de agosto, a las 5:30 p.m., se presentará la obra teatral ‘Between Masks & Mirrors’ (Entre máscaras y espejos, en inglés) en el Centro de Arte y Cultura de Colón

La propuesta artística, escrita e interpretada por la actriz y dramaturga Toni Robinson y dirigida por Felicia Penza, ofrecerá al público una experiencia teatral unipersonal que combina narración, humor y reflexión a través de una diversidad de personajes.

Según la información difundida por los organizadores, la obra explora temas relacionados con la identidad, la memoria y las experiencias humanas, utilizando el teatro como una herramienta para generar diálogo y reflexión entre los asistentes.

La actividad forma parte de los esfuerzos de Samaap por resaltar el legado histórico de las comunidades afroantillanas y su contribución al desarrollo de Panamá, especialmente en la construcción y evolución del Canal de Panamá.

Además de la presentación artística, los organizadores informaron que habrá transporte disponible hacia la ciudad de Colón para facilitar la asistencia del público interesado. Los cupos serán limitados y deberán reservarse con antelación contactando al número 6754-4929.

Bajo el lema ‘Conoce, valora y protege el Canal, nuestra herencia’, la Semana ‘Conozca su Canal’ busca fortalecer el vínculo de la ciudadanía con una de las principales obras de ingeniería del mundo y destacar la diversidad cultural que ha contribuido a su historia.

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