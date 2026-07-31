Crear para respirar: el auge de los hobbies manuales en tiempos de pantallas

La psicoterapeuta y arteterapeuta Stephanie Ottati coincide en que el fenómeno responde a una necesidad de equilibrio frente al estilo de vida actual. 'Creamos una rutina caracterizada por la hiperconectividad, la inmediatez y una alta demanda de productividad. Lo que más observo en mi práctica profesional son personas que pasan gran parte de su día frente a una pantalla resolviendo problemas desde lo cognitivo, pero con poco espacio para conectar con sus emociones y con su cuerpo.'Desde su experiencia, las actividades creativas ofrecen justamente lo contrario.'Invitan a disminuir el ritmo, concentrarse en el momento presente y experimentar una sensación de presencia. No requieren producir algo perfecto; permiten fallar, disfrutar del proceso, siendo el resultado una consecuencia y no el centro de la actividad.'Ottati desarrolló en 2023 una investigación en la Universidad Interamericana de Panamá sobre arteterapia y ansiedad en estudiantes universitarios. Los resultados mostraron una reducción en los niveles de ansiedad, particularmente en la ansiedad estado, aquella relacionada con situaciones de estrés inmediato.'La creación artística facilitó la reflexión, fortaleció el autoconocimiento y promovió una mayor sensación de bienestar y autoeficacia. El arte funcionó como un puente entre la experiencia emocional y la posibilidad de comprenderla y transformarla.'