‘De emprendedora a empresaria’: ¿Cómo 12 mujeres alcanzaron el éxito desde cero?

Detrás de una historia de éxito, siempre están otras de lucha y sacrificio para sacar adelante una empresa o un emprendimiento. Esta es la premisa detrás del libro ‘De Emprendedora a Empresaria: Descubre cómo alcanzar el éxito desde cero’, impulsada por la comunidad internacional del mismo nombre la cual busca promover el crecimiento personal, profesional y empresarial de emprendedoras que deseen convertirse en empresarias conscientes, estructuradas y generen un impacto real en su entorno.

El libro – el cual se puede conseguir a través de Amazon – cuenta las historias en primera persona de 12 mujeres emprendedoras cuyos emprendimientos devinieron en negocios, que hoy en día no solo generan empleos sino que son acreedoras de un gran reconocimiento en la actualidad. Es así que Edith Quirós, Andreina Rondón, Elvia Bustavino, Violena Hernández, Diana Montenegro, Inés Medina, Marilyn Domínguez, Yelena Rodríguez, Cecibel Agudo, Poulett Morales, Reyna Rentería y Mirella Urriola son las mujeres que deciden abrir sus experiencias para que otras se empoderen y se inspiren con sus historias.

Una de las mujeres destacadas del libro, Edith Quirós, manifestó a La Estrella de Panamá que el libro forma parte de una iniciativa impulsada inicialmente por la conferencista mexicana Adriana Sepúlveda – quien lleva recopilando historias similares en otros países de mujeres emprendedoras – quien le comentó a Mirella Urriola su deseo de que Panamá contara con una publicación similar a esta ya que se busca mostrar a otras mujeres que también se puede llegar alto. Sepúlveda en este caso fungió también como la editora del libro.

“La vida no es limitada y puedes llegar hasta donde tú te lo proyectes y te lo propongas (...) Es cierto que muchas experimentan momentos de frustración al no verse cumplidas sus expectativas de inmediato, pero es posible. Las que estamos en el libro, somos mujeres que no salimos de una cuna de oro, sino que tuvimos que estudiar y prepararnos para poder ser alguien hoy en día. Buscamos con el libro, llevar la voz a esas mujeres para que también sepan que pueden también llegar a ser exitosas como nosotras”, destacó.

Al ser consultada sobre aquellas mujeres que no se sienten capaces de llevar adelante una empresa o un emprendimiento, Quirós las atribuyó a las construcciones sociales que se fueron levantando respecto al rol de la mujer en la sociedad.

“A nosotros nos han inculcado desde pequeñas a las mujeres que tenemos que ser amas de casa, buenas madres, buenas esposas, buenas hijas... Entonces, hemos cargado con muchos años diferentes creencias que nos hacen pensar que nacimos específicamente para esos roles y no vemos el camino que puede estar situado más allá. A medida que vas cambiando esas creencias, y vas adquiriendo conciencia de que tú también vales lo suficiente como ser humano y que necesitas ser visto, poco a poco vas cambiando esas ideas. Es un trabajo que toma mucho tiempo y no es fácil. A la mujer siempre se le enseñó a estar oculta dentro de la casa, teniendo al marido como el único proveedor del hogar y cargándonos de la responsabilidad de las tareas domésticas. Aún teniendo un trabajo”, señaló Quirós.

Todo ello, según una de las protagonistas de libro, lleva a la mujer a un nivel de frustración ocasionado por la sensación de no poder ver cumplidas sus metas profesionales. Por otro lado, Quirós señaló las desigualdades que vive la mujer como el menor ingreso salarial que recibe una mujer respecto a un hombre compañero de trabajo. Otro tipo de discriminación que cita Quirós es la que se da por motivos de ser mujer ante la posibilidad de quedar embarazada u por otro motivo. Unas tareas que, según la mujer participante del proyecto, aún quedan pendientes.