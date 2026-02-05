  1. Inicio
‘De emprendedora a empresaria’: ¿Cómo 12 mujeres alcanzaron el éxito desde cero?

El libro se puede conseguir en la plataforma Amazon.
José Vilar
  • 06/02/2026 00:00
El libro ‘De Emprendedora a Empresaria’ reúne las historias de 12 mujeres que transformaron sus emprendimientos en negocios consolidados, con el objetivo de inspirar y empoderar a otras mujeres a través de experiencias de lucha, superación y liderazgo empresarial

Detrás de una historia de éxito, siempre están otras de lucha y sacrificio para sacar adelante una empresa o un emprendimiento. Esta es la premisa detrás del libro ‘De Emprendedora a Empresaria: Descubre cómo alcanzar el éxito desde cero’, impulsada por la comunidad internacional del mismo nombre la cual busca promover el crecimiento personal, profesional y empresarial de emprendedoras que deseen convertirse en empresarias conscientes, estructuradas y generen un impacto real en su entorno.

El libro – el cual se puede conseguir a través de Amazon – cuenta las historias en primera persona de 12 mujeres emprendedoras cuyos emprendimientos devinieron en negocios, que hoy en día no solo generan empleos sino que son acreedoras de un gran reconocimiento en la actualidad. Es así que Edith Quirós, Andreina Rondón, Elvia Bustavino, Violena Hernández, Diana Montenegro, Inés Medina, Marilyn Domínguez, Yelena Rodríguez, Cecibel Agudo, Poulett Morales, Reyna Rentería y Mirella Urriola son las mujeres que deciden abrir sus experiencias para que otras se empoderen y se inspiren con sus historias.

Una de las mujeres destacadas del libro, Edith Quirós, manifestó a La Estrella de Panamá que el libro forma parte de una iniciativa impulsada inicialmente por la conferencista mexicana Adriana Sepúlveda – quien lleva recopilando historias similares en otros países de mujeres emprendedoras – quien le comentó a Mirella Urriola su deseo de que Panamá contara con una publicación similar a esta ya que se busca mostrar a otras mujeres que también se puede llegar alto. Sepúlveda en este caso fungió también como la editora del libro.

“La vida no es limitada y puedes llegar hasta donde tú te lo proyectes y te lo propongas (...) Es cierto que muchas experimentan momentos de frustración al no verse cumplidas sus expectativas de inmediato, pero es posible. Las que estamos en el libro, somos mujeres que no salimos de una cuna de oro, sino que tuvimos que estudiar y prepararnos para poder ser alguien hoy en día. Buscamos con el libro, llevar la voz a esas mujeres para que también sepan que pueden también llegar a ser exitosas como nosotras”, destacó.

Al ser consultada sobre aquellas mujeres que no se sienten capaces de llevar adelante una empresa o un emprendimiento, Quirós las atribuyó a las construcciones sociales que se fueron levantando respecto al rol de la mujer en la sociedad.

“A nosotros nos han inculcado desde pequeñas a las mujeres que tenemos que ser amas de casa, buenas madres, buenas esposas, buenas hijas... Entonces, hemos cargado con muchos años diferentes creencias que nos hacen pensar que nacimos específicamente para esos roles y no vemos el camino que puede estar situado más allá. A medida que vas cambiando esas creencias, y vas adquiriendo conciencia de que tú también vales lo suficiente como ser humano y que necesitas ser visto, poco a poco vas cambiando esas ideas. Es un trabajo que toma mucho tiempo y no es fácil. A la mujer siempre se le enseñó a estar oculta dentro de la casa, teniendo al marido como el único proveedor del hogar y cargándonos de la responsabilidad de las tareas domésticas. Aún teniendo un trabajo”, señaló Quirós.

Todo ello, según una de las protagonistas de libro, lleva a la mujer a un nivel de frustración ocasionado por la sensación de no poder ver cumplidas sus metas profesionales. Por otro lado, Quirós señaló las desigualdades que vive la mujer como el menor ingreso salarial que recibe una mujer respecto a un hombre compañero de trabajo. Otro tipo de discriminación que cita Quirós es la que se da por motivos de ser mujer ante la posibilidad de quedar embarazada u por otro motivo. Unas tareas que, según la mujer participante del proyecto, aún quedan pendientes.

La superación es clave

Mirella Urriola, quien también es otra de las historias representadas, es propietaria de una empresa de outsourcing – una práctica para hacer trabajos de contabilidad para las empresas - que opera no solo en Panamá, sino en otros países como Estados Unidos, España y en varios puntos de América Latina como Colombia, Ecuador y El Salvador, entre otros. Si bien enfrentó los obstáculos y montó los cimientos de la empresa mientras se desempeñaba en otros ámbitos de las finanzas y la dirección corporativa, nunca dejó de soñar y se mantuvo constante a pesar de la adversidad. Un proyecto que inicialmente fue concebido como un proyecto final de maestría.

“Hubo momentos de mucho sacrificio, en los que incluso me metí mucho la mano al bolsillo. Yo pensé en declinar. Pasaron los años, y fui estableciendo más liderazgo sobre la empresa con personas que me apoyaban, y seguía trabajando en otras empresas en el área corporativa como directora de finanzas. Hasta que llegó el momento en el que consolidé la empresa y decidí dedicarme a ella. Fueron muchas piedras con las que tuve que tropezar, y pensé en dejarlo todo atrás. Hoy en día, mi empresa cuenta con 20 colaboradores”, narró Urriola a este diario.

En tal sentido, Urriola cuenta en el libro las diferentes estrategias y metodologías que empleó para hacer su sueño realidad. “Una emprendedora o empresaria no nace solamente para publicar un libro, sino para empoderar a las mujeres y ayudar a otras a crecer. Queremos que vean a través de nuestras historias cómo pueden salir adelante, y cómo pueden conectar con el mundo empresarial. (...) Yo en su momento vencí el miedo, y quiero enseñar a otras cómo logré hacerlo”, aseguró.

Edith Quirós
Una de las coautoras del libro
Buscamos llevar la voz a esas mujeres para que también sepan que pueden también llegar a ser exitosas como nosotras.”
