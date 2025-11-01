De enclave estratégico a república: la separación de Panamá de Colombia

Para Panamá, el 3 de noviembre significó el inicio de una etapa de plena soberanía formal, de construcción de un Estado nacional y de la eventual culminación de la obra del canal, aunque mediante un tratado distinto al Herrán-Hay, explica El canal de Panamá y la nación panameña: soberanía y construcción estatal de Carlos Gasteazoro. Mientras que para Colombia, significó la pérdida de uno de sus territorios más estratégicos y un golpe significativo al proyecto de nación que se había intentado construir desde 1830 en adelante.El tratado subsiguiente, el Tratado Hay‑Bunau‑Varilla firmado el 18 de noviembre de 1903 entre Panamá y Estados Unidos, formalizó las concesiones para la construcción del canal bajo condiciones que Panamá aceptó mientras Colombia ya no tenía voz. A largo plazo, la separación generó amplias reflexiones sobre la soberanía, sobre la intervención extranjera y sobre la integración territorial de los países latinoamericanos. En 1921, Colombia recibió una indemnización de $25 millones por la pérdida del istmo. Y apenas en 1977, con los tratados de Tratados Torrijos‑Carter, se acordó la devolución del canal al gobierno panameño, lo que marcó otro hito de soberanía para Panamá.En ese sentido, la historia de Panamá y Colombia en torno al istmo no se reduce al episodio de un día, sino a décadas de negociación, conflicto y transformación. Así, cada 3 de noviembre, Panamá revisita una fecha que carga significado: es el día de su segunda independencia, el día en que asumió el control de su destino político-territorial —aunque en las décadas siguientes seguiría siendo escenario de tensiones entre soberanía nacional y presencia estadounidense.