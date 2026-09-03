De la adversidad al aprendizaje: la lección detrás de ‘Ben and the Shoelace Challenge’

En una época marcada por la inmediatez y las soluciones instantáneas, el acto cotidiano de atarse los cordones de los zapatos se ha convertido en una metáfora perfecta del aprendizaje contemporáneo. Lo que para algunas generaciones anteriores era un hito habitualmente superado a temprana edad, hoy representa para muchos niños y familias un auténtico desafío.

Otros retos que aparecen en la etapa formativa de la infancia son aquellos relacionados con la incomprensión de las matemáticas a medida que estas se vuelven más complejas a medida que el alumno avanza en su etapa escolar, o bien la timidez y el nerviosismo que algunos alumnos experimentan al realizar una presentación al resto de sus compañeros de clase.

Para abordar esta realidad, la educadora y autora Shahnaz Bhana, con más de 17 años de trayectoria en la docencia, ha presentado recientemente en la Feria Internacional del Libro su propuesta literaria en idioma inglés ‘Ben and the Shoelace Challenge’ (‘Ben y el reto de atarse los cordones de los zapatos’, en inglés).

La obra surge directamente de la experiencia viva en las aulas de Bhana. Según explica la autora, el entorno académico le brinda diariamente un lienzo lleno de anécdotas, emociones y retos evolutivos que experimentan los más pequeños. No obstante, la decisión de plasmar estas vivencias en un libro infantil ilustrado en inglés también responde a una necesidad práctica identificada en el mercado educativo local: la escasez de literatura en ese idioma que combine la enseñanza lingüística con herramientas sólidas de aprendizaje socioemocional y de desarrollo del pensamiento crítico.

“Pienso que estamos criando a generaciones resilientes ante los retos que propone la vida. Si bien es cierto que hay todo tipo de contextos, soy optimista y pienso que si no aprenden sobre ello en la casa, lo aprenderán en el colegio. Retar a los niños es importante para que puedan superar los obstáculos”, aseguró.

Durante la dinámica conocida como ‘circle time’ (tiempo del círculo, en inglés) —el momento en que los alumnos se sientan juntos en la alfombra para escuchar una lectura guiada en el salón de clases—, el cuento deja de ser un mero entretenimiento lúdico para transformarse en un vehículo pedagógico. En este sentido, el libro de Bhana busca incentivar a los niños a formularse preguntas sobre lo que les rodea, verbalizar sus inseguridades y cuestionar sus propios límites.

En este contexto, la trama del libro se enfoca en un obstáculo cotidiano pero profundo: la dificultad para atarse las agujetas de los zapatos.

Cuando los niños que no han superado esta etapa se comparan con compañeros que lo logran sin esfuerzo aparente, suelen surgir sentimientos de inferioridad, frustración y rechazo hacia la tarea que necesitan practicar como parte de su etapa de vida. Es ahí donde la historia cobra vida a través de Ben, su pequeño protagonista, quien atraviesa exactamente por ese proceso de duda y superación personal mientras intenta una y otra vez atarse los cordones de los zapatos.