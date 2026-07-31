De los tembleques al sombrero pintado: la riqueza de la Feria Nacional de Artesanías 2026

Desde hace más de 40 años, la <b><a href="/tag/-/meta/feria-nacional-de-artesanias">Feria Nacional de Artesanías</a></b> significó un punto de encuentro para adquirir las mejores <b>artesanías panameñas</b> a un buen precio, poniendo el horizonte en las típicas <b>fiestas patrias</b> que se celebran en el mes de noviembre o simplemente para adquirir el producto ideal para tener o regalar a un ser querido. Hasta este domingo 2 de agosto, la Feria abrirá sus puertas en el contexto de un evento que no solo constituye una oportunidad única para <b>700 artesanos</b> con el objetivo de dar a conocer sus creaciones y hacer crecer su negocio, sino en observar cómo la <b>cultura panameña</b> y el progreso económico van de la mano.Una de las artesanas con quien La Estrella de Panamá tuvo la oportunidad de conversar fue con la orfebre <b>Norma Jurado de Dickson</b>, quien recibió la <b>Condecoración San José 2026</b>, un reconocimiento que premia las más de tres décadas dedicadas a la <b>orfebrería</b> junto a su esposo David Dickson. Si bien su emprendimiento comenzó inicialmente de forma empírica, ambos esposos – con formación y sacrificio – prosiguieron en la labor de elaborar <b>joyería tradicional en plata</b> basándose en la tradición del <b>arte precolombino</b>, con un respeto cabal a la identidad de este arte.'Hoy en día, el <b>arte precolombino</b> es una de esas pieza que se debe tener en la casa o en la oficina', agregó.Jurado de Dickson asegura que ‘no se puede quejar’ del ritmo de las ventas, las cuales aumentaron conforme a los tres días de feria que llevaban instalados en el <b>Centro de Convenciones Atlapa</b>. Si bien años atrás, la feria antes quedaba en el sector de El Dorado y tenía un espacio reducido para los artesanos. Hoy en día, ha crecido mucho hasta convertirse en una de las <b>ferias más exitosas del año</b>.