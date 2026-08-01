Dos escritores, una pasión: las bibliotecas

<b>Si un día de estos visitara Puerto Rico o Illinois, donde reside Awilda, o a Frank en Panamá o España, ¿qué libros de sus bibliotecas me compartirían?</b>Awilda: Tengo tres libros favoritos: <b>Cien años de soledad</b>, de Gabriel García Márquez, que leí a los diez años y que releo cada dos o tres años; <b>Diablo guardián</b>, de Xavier Velasco, por su humor y su uso del lenguaje, y el tercer libro me parece una obra de arte, <b>Cometas en el cielo</b>, de Khaled Hosseini.Frank: Serían los libros de Augusto Monterroso, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. <br /><b>¿Cuál de sus libros surge de una búsqueda en bibliotecas?</b>Awilda: Me encanta investigar y poder trazar un mapa de qué pudo haber pasado, en particular lo hice en <b>Manchas de tinta en los dedos</b>, donde decidí escribir un libro de cuentos que se inspirara en noticias relevantes en cualquier parte del mundo en 1985, 1937... Para escribirlos hice muchísimas investigaciones.Frank: Sobre todo para <b>Gauguin y el Canal</b>. Tiene que ver algo con lo que contaba Awilda. Mi madre me enviaba sobres con recortes de prensa de Panamá y de América Latina. Y en uno de ellos estaba una reseña sobre la traducción de las letras en español de una obra de Gauguin. Salí corriendo a la librería, encontré el libro, lo leí y supe que empezaría a escribir algo. No sabía exactamente qué. Terminó siendo una obra que después tuve el privilegio de recibir el premio Ricardo Miró. Y supe que de esa obra debía hacer una adaptación al cine. Antes tenía que crecer como guionista y director. Tuve el privilegio de rodarla. Investigar es un placer, pero también es una obligación de la cual no podemos, ni debemos escapar.