El Museo del Canal elige a Pilar Moreno para explorar la memoria de la invasión de 1989

La artista visual y cineasta Pilar Moreno fue seleccionada para participar en FARO 2026, el programa anual de residencias artísticas del Museo del Canal Interoceánico, una iniciativa que promueve la investigación, la creación contemporánea y el diálogo entre el arte, el patrimonio y las comunidades.

Como parte de la residencia, Moreno desarrollará un proyecto centrado en la memoria histórica de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá de 1989, con especial atención en el corregimiento de El Chorrillo, uno de los sectores más afectados por este hecho.

La propuesta se llevará a cabo en colaboración con residentes de la comunidad, el Movimiento Cultural Identidad y el Museo Inmersivo del Arrabal, con el objetivo de construir un proceso de investigación y creación colectiva que permita explorar las memorias, experiencias y narrativas compartidas en torno a este episodio de la historia panameña.

La selección de Moreno estuvo a cargo de un comité integrado por especialistas en arte, museología, investigación y patrimonio, quienes destacaron la solidez de la propuesta, su metodología participativa y la trayectoria de la artista, cuya obra ha sido reconocida tanto en Panamá como en el extranjero.

Moreno ha desarrollado una carrera multidisciplinaria en las artes visuales y el cine, explorando lenguajes como el dibujo, la escritura, el collage y la fotoperformance.

La directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal, Ana Elizabeth González, señaló que abordar la invasión de 1989 implica acercarse a una memoria que continúa abierta y que no puede construirse sin escuchar a las comunidades que vivieron directamente sus consecuencias.

“La propuesta de Pilar plantea el arte como una herramienta para investigar, acompañar y construir memoria colectivamente”, afirmó González, según una nota de prensa.

Por su parte, el curador del Museo del Canal y coordinador de FARO, Román Flórez, destacó que el programa de residencias sigue ampliando oportunidades para artistas que viven y trabajan en Panamá, al tiempo que fortalece el vínculo con comunidades como El Chorrillo, esenciales para comprender la historia reciente del país.

La residencia artística se desarrollará entre el 3 de agosto y el 30 de octubre e incluirá actividades abiertas al público para compartir el proceso creativo con la ciudadanía. Los resultados del proyecto serán presentados en una exposición prevista para diciembre de este año.