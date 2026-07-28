El Museo del Canal elige a Pilar Moreno para explorar la memoria de la invasión de 1989

La artista visual y cineasta <b>Pilar Moreno</b> fue seleccionada para participar en <b>FARO 2026</b>, el programa anual de residencias artísticas del<b><a href="/tag/-/meta/museo-del-canal-interoceanico"> Museo del Canal Interoceánico</a></b>, una iniciativa que promueve la investigación, la creación contemporánea y el diálogo entre el arte, el patrimonio y las comunidades.Como parte de la residencia, Moreno desarrollará un proyecto centrado en la memoria histórica de la <b><a href="/tag/-/meta/invasion-de-eeuu-a-panama">invasión militar de Estados Unidos a Panamá de 1989</a></b>, con especial atención en el corregimiento de <b>El Chorrillo</b>, uno de los sectores más afectados por este hecho.La propuesta se llevará a cabo en colaboración con residentes de la comunidad, el <b>Movimiento Cultural Identidad</b> y el <b>Museo Inmersivo del Arrabal</b>, con el objetivo de construir un proceso de investigación y creación colectiva que permita explorar las memorias, experiencias y narrativas compartidas en torno a este episodio de la historia panameña.La selección de Moreno estuvo a cargo de un comité integrado por especialistas en arte, museología, investigación y patrimonio, quienes destacaron la solidez de la propuesta, su metodología participativa y la trayectoria de la artista, cuya obra ha sido reconocida tanto en Panamá como en el extranjero.Moreno ha desarrollado una carrera multidisciplinaria en las artes visuales y el cine, explorando lenguajes como el dibujo, la escritura, el collage y la fotoperformance.La directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal, <b>Ana Elizabeth González</b>, señaló que abordar la invasión de 1989 implica acercarse a una memoria que continúa abierta y que no puede construirse sin escuchar a las comunidades que vivieron directamente sus consecuencias.'La propuesta de Pilar plantea el arte como una herramienta para investigar, acompañar y construir memoria colectivamente', afirmó González, según una nota de prensa.Por su parte, el curador del Museo del Canal y coordinador de FARO, <b>Román Flórez</b>, destacó que el programa de residencias sigue ampliando oportunidades para artistas que viven y trabajan en Panamá, al tiempo que fortalece el vínculo con comunidades como El Chorrillo, esenciales para comprender la historia reciente del país.La residencia artística se desarrollará entre el <b>3 de agosto y el 30 de octubre</b> e incluirá actividades abiertas al público para compartir el proceso creativo con la ciudadanía. Los resultados del proyecto serán presentados en una exposición prevista para diciembre de este año.