Enrique Jaramillo Levi: ‘La actual poesía panameña va por muy buen camino’

Desde Querétaro, México, el escritor enrique Jaramillo Levi conversa sobre sus más recientes proyectos y sobre la participación que hubiese querido tener en el festival Centroamérica Cuenta, de haber estado en Panamá.

Hace poco he sabido que por razones de salud hace meses que vives en México con una de tus hijas. Tenía la ilusión de toparme contigo en la importante actividad denominada “Centroamérica Cuenta” que esta semana se realiza en Panamá. De andar por acá, ¿en qué actividad te hubiera gustado participar?

Me hubiera gustado hablar de las novedades que he venido abordando en la escritura de mis cuentos en tiempos recientes, tales como la minificción y la metaficción, pero no como técnicas literarias sino como esencia de las historias breves abordadas.

Ambas modalidades están presentes en mis tres libros de cuentos y minicuentos más recientes, publicados en 2023: “Urdimbres” (Ed. Azimut, Málaga, España); “La verdad sea dicha y otras mentiras verdaderas” (Ed. Nazarí, Granada, España); y “Seducciones y otros desvaríos” (El duende gramático, Panamá).

¿Se han estudiado ya estas modalidades en tu obra?

Creo que los críticos que más han sabido abordar este aspecto de mi narrativa reciente hasta el momento son el panameño Fredy Villarreal Vergara y el venezolano residente en Panamá, Joel Bracho Ghersi. Pero ya hay otros colegas que preparan trabajos al respecto, o ya los han escrito, como lo son la mexicana Araceli Sony Soto y la venezolana María de los Ángeles Pérez-Talavera. También las panameñas Ela Urriola y Danae Brugiati Boussounis.

En otros países se te respeta mucho por algunas de las numerosas antologías que has venido publicando desde 1982 cuando vivías en México, en torno tanto a la cuentística como a la poesía de México y Panamá. ¿Por qué dedicar tiempo y esfuerzo a ese aspecto literario poco frecuentado por tus colegas panameños?

Desde muy joven la investigación literaria, como la docencia y el aspecto editorial son actividades que me encanta realizar como complementos necesarios a mi propia creatividad. Por ejemplo, llevo tres analogías sobre la producción cuentística femenina en Panamá, que no ha dejado de renovarse y multiplicarse, cuando en el siglo xx no pasaban de unas 10 las buenas cuentistas nuestras.

La más reciente se llama “Ofertorio: Mujeres cuentistas de Panamá del Siglo XXI)”. Debo decir que tenemos últimamente más buenas cuentistas que en otros países centroamericanos, desde las nacidas en 1944, como Danae Brugiati Boussounis e Isabel Herrera de Taylor, hasta las más jóvenes, como Nicolle Alzamora Candanedo y Annabel Miguelena, entre otras.

¿Qué ha pasado con el activo poeta y ensayista que también siempre has sido?

Sigo escribiendo ambos géneros, más que nada para mi propia satisfacción, ya que es sabido que son los géneros que una vez convertidos en libros menos se venden. Pero igual que el cuento, los disfruto mucho, sobre todo en sus misterios lentos procesos de creación. Por ejemplo, desde que estoy en Querétaro, que es la ciudad mexicana en donde por el momento resido, debo haber creado al menos 30 poemas bastante experimentales en su conformación.

A veces también me da por experimentar con la metapoesía, o sea con crear poesía que hable de la poesía misma, tanto en sus aspectos más oscuros como en los más luminosos...

Dinos a qué poetas vivos panameños admiras más y por qué...

Es muy difícil explicar los gustos, sobre todo fuera de contextos. Sin embargo, disfruto mucho la variedad y complejidad de poetas como Manuel Orestes Nieto, Giovanna Benedetti, Salvador Medina Barahona, Gorka Lasa, Magdalena Camargo Limieszek, Consuelo Tomás F, Porfirio Salazar, Eyra Harbar, Ela Urriola y Javier Alvarado, entre otros. No solo tiene cada cual su propia simbología sino que profundizan lo más posible en ella. Es imposible generalizar en este tema...

Pero también hay nuevos poetas jóvenes que están dando con creces la talla, tales como Javier Medina Bernal, Melitón Robles Esquina, Jhavier Romero Hernández, Mar Alzamora-Rivera, Alessandra Monterrey Santiago, David Ng, Jaiko Jiménez Caín, Ariel Romero Hernández, entre otros... La actual poesía panameña va por muy buen camino.

¿Qué importancia le das a este evento que lleva bastantes años, denominado “Centroamérica Cuenta”, para Panamá.

No sé si para su mejoramiento, pero sin duda para la puesta en escena internacional de algunos de nuestros mejores escritores, así como para ir tejiendo alianzas entre grupos activos y escritores de primera línea de diversas procedencias, lo cual sucede muy poco de forma natural. Sin duda, cuanto más nos conozcamos y leamos, mejor será la cosecha literaria global.

Fue un acierto del admirado y siempre beligerante escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado el crear esta actividad en su país, hasta que el actual dictador que gobierna con las patas esa noble patria de Rubén Darío decidió echarlo y confiscarle su sagrada nacionalidad (a él y a la poeta y novelista Gioconda Belli). Mis saludos a ambos, si ven a tiempo esta entrevista.

El autor es un periodista y poeta salvadoreño.