Enrique Vargas Flores: “Panamá debe profundizar mucho más en su ciudadanía”

<b>¿Cuáles son los próximos proyectos del SEGIB en Panamá?</b>La incorporación plena de Panamá a Ibermuseos, uno de nuestros 14 programas de cooperación cultural. Se formalizará en la reunión anual y, para el próximo encuentro iberoamericano de museos, que se celebra cada dos años y tendrá lugar en República Dominicana, Panamá ya estará presente como miembro pleno.Teniendo en cuenta la elevada participación de Panamá en todos estos programas, el país también formará parte de Iberartes Visuales, cuya aprobación está prevista para noviembre en la Cumbre de Presidentas, Presidentes, Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, y de la Red Iberoamericana de Diplomacia Cultural.Esta red la preside la Cancillería, a través de la Dirección de Cooperación que dirige Carlos Fitzgerald, quien ha ejercido un liderazgo muy importante porque encarna una nueva concepción de la diplomacia cultural.No hablamos de una diplomacia cultural de carácter tradicional y unidireccional. Hablamos de un espacio de confianza, de diálogo y de construcción. No se trata solo de proyectar o intercambiar la cultura nacional, sino de generar enriquecimiento mutuo entre los pueblos a partir del conocimiento de sus distintas manifestaciones y expresiones culturales.<b>¿Cuál es tu perspectiva de la gestión cultural en la coyuntura geopolítica que estamos viviendo actualmente?</b>