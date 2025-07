EPOC: la tercera causa de muerte mundial que crece en silencio en Panamá

Una prueba que hace falta

El diagnóstico se confirma mediante una espirometría, una prueba sencilla de función pulmonar. Sin embargo, Quintero lamenta que “en atención primaria no tenemos a disposición esta prueba para poder hacer el diagnóstico”, lo que genera un alto subregistro. Según datos de la Asociación, la prevalencia oficial ronda el 5 % de la población panameña, pero la cifra real podría ser mucho mayor.

“Ese 5 % es solo la punta del iceberg”, advierte. “Debajo hay mucho infradiagnóstico, precisamente porque no tenemos acceso a la prueba o al especialista en neumología”.

La especialista destaca la importancia de la atención primaria como la puerta de entrada para detectar a tiempo la enfermedad. “El 80 % de los problemas de salud se pueden resolver en los primeros niveles de atención, si tenemos los recursos y el personal capacitado”, firma.

No atenderse a tiempo tiene consecuencias serias. “El EPOC puede ser incluso mortal si no se trata”, dice Quintero. Además, agrega que la enfermedad afecta la salud mental: “Imagínese el no poder respirar. Se asocia mucho a depresión y ansiedad. Aproximadamente el 30 % de los pacientes con EPOC desarrollan depresión, y si no se trata, este porcentaje puede llegar al 80 %”.

Ante esta realidad, recientemente se realizó un foro en el que se anunció una alianza entre la Asociación Panameña de Medicina Familiar, la Sociedad Panameña de Neumología y la farmacéutica AstraZeneca. Gracias a esto, se distribuirán espirómetros inteligentes portátiles para acercar la prueba a regiones apartadas.

“Eso aumenta mucho la ventaja para poder utilizarlo incluso en regiones rurales y tener un mayor alcance”, celebró la doctora. Como ejemplo, mencionó que “tenemos a la primera médica familiar de Darién que ya cuenta con su espirómetro y está empezando la campaña para detectar más casos de forma oportuna en la provincia”.