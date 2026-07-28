Feria Nacional de Artesanías 2026: tradición, emprendimiento y cultura en Atlapa

Hoy comienza la <b>cuadragésimo sexta edición de la<a href="/tag/-/meta/feria-nacional-de-artesanias"> Feria Nacional de Artesanías</a></b>, un evento organizado por el <b><a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">Ministerio de Cultura (MiCultura)</a></b> con el que no solo se busca estimular la economía que gira en torno a la producción y comercialización de <b>artesanías panameñas</b>, sino a la difusión de las distintas tradiciones y expresiones que conforman el tejido cultural del país.El evento – que se realizará en el <b>Centro de Convenciones Atlapa</b> hasta el 2 de agosto – prevé rebasar la derrama económica de <b>$1.3 millones</b> que obtuvo el año pasado. Una edición que este año albergará a <b>700 artesanos</b> que tendrán la oportunidad de mostrar al público sus productos y, de esta forma, proyectarse en el mercado nacional.La ministra de Cultura Maruja Herrera sostuvo el pasado 29 de junio que la feria no solo constituye un espacio de encuentro, orgullo y dignidad, sino que también significa 'un impulso real para la economía de cientos de familias que durante todo el año trabajan para ofrecer lo mejor de su talento'.Una de esas artesanas que han visto en la <b>Feria Nacional de Artesanías</b> su mejor plataforma para darse a conocer es la artesana <b>Norma Jurado de Dickson</b>, quien recibió la <b>Condecoración San José 2026</b> por su legado artesanal, durante la gala inaugural de la Feria. Con una trayectoria de 38 años en el ámbito de las artesanías, Jurado de Dickson y su esposo desarrollan la <b>orfebrería panameña</b> en su taller comenzando inicialmente de forma empírica, elaborando joyería tradicional en plata.Más adelante obtuvo una beca y viajó a México para estudiar en el Centro Platero, donde recibió la formación de profesores italianos especializados en orfebrería. Dicha experiencia fue importante ya que fortaleció sus conocimientos en la materia y le permitió establecer vínculos profesionales de gran valor con los que sostiene contacto hasta hoy en día.