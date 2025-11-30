Fréderic Filiatre: ‘El compositor es el compañero de viaje del cineasta’

El compositor Fréderic Filiatre sonaba pletórico al otro lado del teléfono durante su entrevista con La Estrella de Panamá. Habían pasado varios días desde su nominación en los premios IDA del cine documental por la banda sonora del documental ‘El Brujo: Julio Zachrisson’, de la que el músico francés es el principal responsable.

El éxito del documental – que fue proyectado en los cines del país durante cinco semanas seguidas – logró que esta fuera la cinta panameña que participa por primera vez de estos premios que reconocen lo mejor del cine documental a nivel mundial.

Más allá de la noticia de la nominación, Filiatre siente que cumplió su cometido al lograr transportar con su música a los espectadores, quienes se situaban en diferentes momentos de la vida de uno de los máximos exponentes de la plástica panameña. Una banda sonora que actualmente se encuentra disponible tanto en vinilo como en las plataformas digitales.

“Cuando alguien me dice que vivió exactamente eso, esto quiere decir que logré cumplir con mi meta, que hice bien mi trabajo. Estoy bastante sorprendido de cómo la gente fue muy atenta a la banda sonora porque ello implica en sí una labor de diseño sonoro. La banda sonora de una película busca acompañar las emociones que se perciben a lo largo del largometraje, y yo quería reflejar eso en una personalidad importante como lo fue Julio Zachrisson. Cuando alguien habla de ‘El Brujo’, siempre se trae a colación la música y eso, para mí, es una gran satisfacción. Es algo muy gratificante que la gente se dé cuenta del universo sonoro que acompaña la película”, expresó Filiatre, con agradecimiento al público.

Un trabajo en el que predominan las composiciones realizadas con instrumentos como el ondioline, un instrumento musical electrónico cuyo origen se remonta a los años 1940, y que se considera como el precursor de los sintetizadores. El ondioline, a su vez, de complementa con el contrabajo y la percusión.

Filiatre así mismo recalcó que él no es el único detras de la singular banda sonora de ‘El Brujo: Julio Zachrisson’. El percusionista Omar Díaz, y el contrabajista Carlos Quirós también dieron vida a esa banda sonora que destaca de una forma señalada distintos momentos en la vida de uno de los artistas panameños de mayor renombre internacional.

En busca de un universo sonoro para su película, tanto el director Félix ‘Trillo’ Guardia como el productor Tomás Cortés de la productora Cine Animal querían que Filiatre fuese el responsable de componer la banda sonora de ‘El Brujo’. El compositor no se lo pensó dos veces, y se puso manos a la obra con la escritura y la composición de las partituras musicales.

“Yo quería aplicar un elemento señalado dentro de la música panameña como lo es el de la percusión, y lo que producía el contrabajista Carlos Quirós me pareció perfecto en términos de que él logró encarnar distintas facetas de la personalidad de Zachrisson a través de ese instrumento. El resto de la banda sonora la hemos ido trabajando hasta lograr el resultado final”, destacó.

Con una trayectoria labrada entre Panamá y Francia, Filiatre aseguró que asimila la noticia de la nominación a los galardones de los Premios Internacionales del Documental (IDA, por sus siglas en inglés) con una sensación de humildad.

“El hecho de hacer historia y representar tanto a Francia y Panamá con una película que tuvo un gran recibimiento popular es todo un honor. Todos estamos contentos por haber participado en una película documental, que para su género, ha tenido muchísimo éxito. Un proyecto que se armó hace diez años como una película animada. Trillo quiso contar conmigo desde ese precedente. Después, se transforma ese proyecto en documental y este es el comienzo de mi historia con Trillo y Tomás”, agregó.

Lograr la composición de una banda sonora que logre seguir el hilo narrativo del documental a la perfección, no es tarea fácil. Sin embargo, la vasta experiencia de Filiatre en la composición de bandas sonoras para películas y otros proyectos que no solamente son audiovisuales, sino también teatrales, hizo que esa labor no fuese demasiado titánica.

“Mi experiencia componiendo música también para los escenarios de los teatros y del circo contemporáneo ayudó mucho en este sentido. También tuve la oportunidad de participar en instalaciones sonoras dentro de proyectos de arte contemporáneo. Ya llevo muchos años combinando el sonido desde lo audiovisual. Eso facilitó la tarea y se nota cuando ves la película”, alegó el compositor.

Esa sensibilidad artística hacia las obras de los artistas contemporáneos fue lo que lo ayudó a ir construyendo la inolvidable banda sonora del documental. Al punto que asegura que no hay fronteras entre la música y el color que se refleja bien en el lienzo o en la pantalla. La obra de Julio Zachrisson también lo inspiró en ese sentido.

“Mi música tiene algo que ver con la pintura de Julio Zachrisson. Es decir, refleja un aspecto muy sensible donde la emoción y el carácter juegan un rol importante. También está allí una disposición a lo grotesco y a la caricatura que Julio plasma, así como el dilema existencial que presenta y su capacidad de transmitir una emoción al público. Esa es la sintonía y esos son los puntos en común que siento por él”, afirmó.

En este sentido, Filiatre asegura que el compositor es algo así como el compañero de viaje del cineasta. Para que esto efectivamente pueda ser así, hay que tener humildad y escucha de lo que el creador del filme visiona para justamente transmitir lo que quiere reflejar a dos bandas: en lo sonoro y en lo audiovisual.

“Esto requiere mucha técnica, dedicación y experiencia (...) El buen compositor es como el vino. Mientras envejece, se pone mejor”, consideró.