Gauguin y el Canal de Panamá se encuentran en una nueva experiencia inmersiva

Pronto, en enero de 2027, los panameños serán testigos de una experiencia artística inmersiva conocida como el Gauguin Canal Experience, en el que los asistentes podrán experimentar la realidad del pintor francés y su conexión particular con el Canal de Panamá a través de la realidad extendida que conjuga no solo la realidad virtual, sino la realidad aumentada y la inteligencia artificial que brindará al espectador al oportunidad de formar parte de una obra colectiva en torno a la vía interoceánica y su patrimonio.

La iniciativa abierta a todo público – que conjuga arte, historia y ciencia en un mismo paraguas – tendrá lugar del 15 de enero al 7 de febrero del 2027 en un espacio de 500 metros cuadrados que será habilitado en Soho Mall.

El proyecto fue concebido, desde su dimensión artística, por el actor, guionista y director Frank Spano. El componente tecnológico, que permite materializar la experiencia inmersiva, fue desarrollado por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá (CIDITIC-UTP), en colaboración con la empresa tecnológica española Tutellus y el sector privado, en el marco de la Convocatoria de Proyectos Innovadores Panamá Innova, impulsada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

La experiencia en sí —probada por este periodista con unos lentes especiales de realidad virtual— propone un viaje hasta la cabaña de Gauguin en Tahití (Polinesia Francesa), desde donde el espectador se adentra no solo en las memorias del artista sobre Panamá, sino también en el episodio que marcó su paso por el país, donde contribuyó a la construcción del Canal francés y estuvo a punto de perder la vida debido a las duras condiciones de trabajo.

El interés de Spano sobre la historia de Gauguin se despertó hace 20 años atrás cuando, entre los reportes de prensa panameña que su madre le hacía llegar por correo, encontró una referencia a una carta del artista francés en la que narraba el año 1887 cómo era trabajar bajo el sol del trópico panameño. “Eso me decía que había una historia que contar”, rememoró Spano.

La curiosidad sobre Gauguin le llevó a escribir el guion de la obra ‘Gauguin y el canal’, que se ganó el Premio Ricardo Miró en la categoría de Teatro en el año 2005. Este drama psicológico narra los últimos días de vida y el paso por suelo istmeño del pintor, quien, confinado en una cabaña en Tahití por las autoridades coloniales de su país, se ve obligado a pintar una nueva obra para salvar a su hijo de cinco años, mientras lucha contra una enfermedad y se debate entre la locura y la cordura.

En el 2022, la historia de Gauguin es llevada a la pantalla grande por Spano con una película homónima cuyo elenco estuvo integrado por Roberto Birindelli, Juan Carlos Avendaño, Sophie Teyssier, Cristina Maduro, Mónica Gronchi, Bernard Garnier, Dibaidi Ávila, Olo López, Anselmo Cooper, Luis Williams, Alexy Moreira, y Benjamin Ávila Jr.

Ahora Spano, junto con el CIDITIC-UTP y Tutellus, se atreve a dar un paso más y ofrece una propuesta artística y tecnológica que promete deslumbrar a los visitantes que puedan verla a comienzos de año.

“Hemos decidido hacer esto porque existe una necesidad de contar historias y porque ahora las herramientas nos facilitan, democratizan y amplían las posibilidades de que esto ocurra de una manera global, mediante la activación y la innovación. Llevamos dos años trabajando sin parar y, durante estos últimos cinco meses, hemos intensificado el desarrollo”, aseguró Spano.