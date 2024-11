Gilberto Santa Rosa estrena álbum que incluye un tema de Rubén Blades

Cuando Gilberto Santa Rosa no está haciendo música, disfruta mucho el estar en casa, tranquilo, pasando tiempo con su familia y amigos. Vive en su natal Puerto Rico. Cuando está trabajando, un día de su vida comienza muy temprano. Se despierta a las 5:30a.m., a esa hora aprovecha para responder correos y mensajes pendientes. Luego va a su oficina, a seguir trabajando. Así contó a este medio.

Grabó un tema de Rubén Blades, 'La Marea'. ¿Por qué lo seleccionó?

Le pedí permiso a Rubén hace tiempo para grabar 'La Marea' y él me dijo: '¡Claro que sí!' Pero yo quería esperar el momento en que tuviera un proyecto donde la canción encajara y, además, que pudiera aportarle algo nuevo a la versión original, porque no quería hacer una copia. Así lo hice, y tengo la felicidad de que, en estos días, Rubén me dijo que estaba muy contento con la versión.