Inclinación cívica

En mi condición de presidente del Comité de Cultura del Club Kiwanis de Panamá, es para mi motivo de satisfacción y complacencia presentar, a través de las muy leídas páginas de ‘Panorama Educativo’, las Obras completas de María Olimpia de Obaldía, laureada poetisa panameña, las cuales han sido editadas por el Club Kiwanis de Panamá, con la valiosa colaboración del Instituto Nacional de Cultura que dirige con acierto y consagración el profesor Jaime Ingram.Con esta publicación, el Club Kiwanis de Panamá da inicio a la encomiable tarea que se ha impuesto de editar anualmente o, por lo menos, cada dos años, las obras completas, de ser posible, de uno de los valores panameños mas destacados en las artes, en las ciencias, en las letras, etc.Con ello se pretende estimular a sus autores, dar a conocer nacional e internacionalmente sus producciones y rescatar del olvido trabajos que han de contribuir a elevar la cultura y el civismo de nuestro pueblo, tales como los de Justo Arosemena, Eusebio A. Morales, Ricardo Miró, Guillermo Andreve, Gaspar Octavio Hernández, Narciso Garay, y tantos otros panameños ilustres de quienes nuestra patria se debe sentir verdaderamente orgullosa.Las publicaciones aludidas, las cuales formarán la Colección Kiwanis, se han iniciado con las Obras completas de Maria Olimpia de Obaldía, precedidas de un enjundioso estudio de Gloria Guardia de Alfaro, destacada crítica literaria.Hemos escogido la lírica de doña María Olimpia de Obaldía porque además del inmenso valor literario de su poesía, el cual la coloca de por sí en un sitial de honor en el parnaso hispanoamericano, la lira de sus versos ha sabido siempre cantar con amor, en un mundo cada día menos humano y preñado de odios y contradicciones.Al presentar, pues, al público lector, este primer esfuerzo, confiamos en su benevolencia y decidida cooperación para poder continuar por los senderos de cultura y civismo que estamos empeñados en recorrer.