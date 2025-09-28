Fallece Russell M. Nelson, Arquidiócesis de Panamá envía condolencias

El presidente de mayor edad en la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Russell M. Nelson, falleció la noche del sábado.

La muerte de Nelson, quien tenía 101 años, fue anunciada a través de las cuentas oficiales de la iglesia, este domingo.

El presidente Donald Trump aprovechó Thruth Social para exaltar la figura de Nelson.

”Russell se mantuvo firme y comprometido con el servicio hasta el final. Nuestros corazones y oraciones están con su increíble esposa, Wendy, sus 10 hijos, 57 nietos y más de 167 bisnietos, así como con los miembros de la Iglesia de todo el país. Russell tuvo una vida extraordinaria, fue pionero en técnicas de cirugía cardíaca que salvaron vidas y, por supuesto, dedicó décadas de ministerio. Era médico, tanto en sentido literal como espiritual, y lo extrañaremos muchísimo”, escribió el presidente estadounidense.

Arquidiócesis de Panamá envía condolencias por fallecimiento de Nelson

“La Arquidiócesis de Panamá recibe con profundo respeto y sentido de fraternidad la noticia del fallecimiento de Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”, dice la nota.

El escrito firmado por José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano de Panamá, agrega: “Reconocemos en el presidente Nelson a un hombre que dedicó su vida al servicio religioso, a la promoción de los valores familiares y al esfuerzo constante por alentar la fe de millones de personas. En él vemos un ejemplo de entrega y de testimonio que trascendió las fronteras, siempre inspirado por su amor a Dios y al prójimo”.