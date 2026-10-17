Isabel De Obaldía y la conquista del Darién

Desde las emblemáticas pinturas de Roberto Lewis (1874-1949), que plasman escenas como el nacimiento mítico de la República en el Teatro Nacional, Vasco Núñez de Balboa “descubriendo” el Mar del Sur en el Palacio de las Garzas y sus célebres alegorías indigenistas en la Normal de Santiago, los artistas panameños han buscado dar forma a nuestra identidad e historias desde perspectivas personales y contextos de su tiempo. Isabel De Obaldía (Washington, 1957), reconocida artista panameña, continúa esta tradición.

En la exposición individual “Mar tenebroso, selva indomable”, abierta al público en el Museo del Canal Interoceánico, De Obaldía ofrece una visión personal sobre la conquista española en el Darién. Aborda los encuentros y conflictos que forjaron el devenir histórico de la región a partir de la llegada de los españoles en el siglo XVI.

Según la historiadora del arte Mónica E. Kupfer, Isabel De Obaldía ha explorado “temas de género y ecología en su característico estilo neofigurativo”, es decir, representando la figura humana de manera reconocible pero reformulada. A esto puede añadirse que la obra de De Obaldía se inscribe también dentro del neoexpresionismo, corriente artística que alcanzó gran auge en las décadas de 1970 y 1980, y que se caracteriza por la contorsión deliberada de las formas para intensificar una fuerte carga emocional y gestual, así como por el uso vibrante e intenso del color.

A partir de los años 90, De Obaldía fue labrando otro lenguaje distintivo en la escultura de vidrio mediante técnicas que le permiten jugar con texturas diversas y muy táctiles. El cuerpo humano se desmiembra y su arte va poblándose de objetos (metates, troncos, bastones) y un bestiario singular que, juntos, parecen desenterrar la memoria espiritual de un mundo perdido.

En 2024, De Obaldía formó parte del Primer Pabellón de Panamá en la Bienal de Arte de Venecia con una instalación artística titulada “Selva”. La obra integraba pintura de gran formato, esculturas de vidrio y una banda sonora compuesta por voces de migrantes y sonidos ambientales de la selva del Darién.

Hasta febrero de este año, la artista volvió al tema de los migrantes en el Darién con la muestra ”Y aquí estamos hechos pedazos”, expuesta en la Maison de l’Amérique Latine en París, donde presentó obra pictórica inspirada en la selva darienita, otra vez junto a figuras colgantes de vidrio. Según deduzco por imágenes y videos de fuentes periodísticas, así como de la página web de la artista, una protagonista importante es el agua, plasmada en hipnóticas y claustrofóbicas formaciones semiabstractas. En ese sentido destaca el dramático lienzo con un cadáver flotando en un río, que recuerda el suicidio de Ofelia, el trágico personaje de Shakespeare en Hamlet, según la versión (1900) del simbolista alemán Friedrich Heyser, quien a su vez se inspiró en la ya clásica pintura (1851) del prerrafaelita inglés John Everett Millais.

Un pasado tenebroso e indomable

En la actual exposición en el Museo del Canal Interoceánico, De Obaldía, por tercera vez en dos años, retoma su preocupación por el Darién, pero ahora desde el punto de vista de la conquista española. Ana Elizabeth González, directora y curadora en jefe del Museo del Canal, explica en el texto de pared que, con sus paisajes, la artista “desborda” la narrativa oficial en torno al Darién “y descentra la pretensión humana de atravesar, ordenar o dominar el territorio, cuestionando las miradas que históricamente han intentado apropiárselo”.

Junto a sus pinturas y esculturas, De Obaldía incorpora ahora dibujos y monotipos alterados —estampas transferidas al papel que la artista interviene— y una instalación. Las obras pueden agruparse en dos grandes categorías. Por un lado, aquellas que buscan su fundamento en la interpretación de la historia. Por otro, las que exploran un universo personal, psicológico y simbólico. Este último es un rasgo distintivo de la producción más impactante y original de la artista.

Veamos algunos ejemplos de la primera tendencia. “Cemaco”, la pintura que representa al cacique cueva que resistió la conquista, evoca la imagen de un San Juan Bautista sumergido en el agua. Es también una representación arquetípica del indígena con tatuajes y collar de jaguar. El retrato inspirado en figuras históricas no es una práctica reciente. El gran expresionista inglés Francis Bacon, por ejemplo, reinventó en 1953 el célebre retrato del papa Inocencio X (1650) de Diego Velázquez para plasmar el horror del mundo contemporáneo en clave expresionista. Esto plantea una pregunta fundamental (y no será la primera ni la última vez que la hago en mis artículos): ¿De qué sirve recrear el pasado si este no dialoga con el presente?