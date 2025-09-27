José Espinar y José de Obaldía: protagonistas de la cuarta separación frustrada de Panamá

El general José Domingo Espinar, militar panameño con amplia experiencia en las filas de la Nueva Granada, gozaba de prestigio entre las tropas del istmo. Su carrera le había otorgado ascendencia sobre la guarnición local, lo que lo convertía en una figura clave para cualquier movimiento de fuerza. De carácter decidido, Espinar encarnaba la vertiente militarista de los separatismos istmeños: confiaba en que una acción rápida y contundente bastaría para consumar la ruptura.A su lado se encontraba el Dr. E. A. Teller, editor del periódico Panamá Echo. Teller aportaba la pluma y el discurso político que respaldaban la revuelta. Desde su tribuna periodística había denunciado las falencias de la administración granadina y la necesidad de que el istmo tomara en sus manos su destino.En la madrugada del 29 de septiembre de 1850, Espinar y Teller proclamaron la independencia del istmo. El movimiento buscaba instalar un gobierno provisional y dar a Panamá una oportunidad de desarrollarse como república soberana. Era, en efecto, el cuarto intento de separarse de la Nueva Granada.