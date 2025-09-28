Expresidente Torrijos encabeza conmemoración de la entrada en vigencia de los Tratados Torrijos-Carter

En un acto simbólico, el expresidente Martín Torrijos junto a miembros de la Fundacion Omar Torrijos realizaron una caminata en el Cerro Ancón, como un acto conmemorativo de la entrada en vigencia de los Tratados Torrijos-Carter.

“El próximo miércoles 1 de octubre, los panameños debemos recordar ese proceso de reversión del Canal de Panamá que culminó el 31 de diciembre de 1999 con el cierre de todas las bases militares de Estados Unidos que estaban en territorio panameño y el traspaso total de la administración del Canal a Panamá”, destacó el expresidente Torrijos.

La conmemoración de esta fecha, en la que el Tratado de Neutralidad- Permanente y el Tratado de Funcionamiento del Canal de Panamá entraron en vigencia, se da en medio de señalamientos por parte de entidades gubernamentales de Estados Unidos de supuesta injerencia china en la vía interaceánica.

Torrijos señaló que con esta iniciativa se busca “rendir tribuno agradecimiento a nuestros héroes, mártires, al presidente Carter, al general Torrijos por esta lucha, por la oportunidad de reivindicar nuestra dignidad, de recuperar nuestra soberanía, de eliminar esa quinta frontera lo denigrante que fueron las bases militares”.

Los Tratados Torrijos-Carter entraron en vigencia el 1 de octubre de 1979.