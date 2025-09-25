Congreso de EE.UU. pone otra vez al Canal en su mira y la supuesta ‘injerencia’ china

El Congreso de Estados Unidos encendió las alarmas sobre la influencia del Partido Comunista Chino (PCCh) en Panamá, subrayando que el Canal de Panamá es un eje estratégico para Washington. En una carta dirigida al secretario de Transporte, Sean Duffy, el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental solicitó un informe antes del 1 de octubre de 2025, en el que se detalle cómo el Departamento de Transporte planea garantizar la neutralidad y seguridad de la vía interoceánica, por donde circula aproximadamente el 40 % del tráfico de contenedores estadounidense, equivalente a más de 240.000 millones de dólares en comercio anual.

Puertos bajo sospecha y crimen organizado

El Comité mostró especial preocupación por los puertos ubicados en los extremos Atlántico y Pacífico del canal, ambos operados por Hutchison Ports, una empresa de Hong Kong. Según el documento, estos puertos han sido vinculados en reiteradas ocasiones al contrabando de precursores de fentanilo hacia América. Además, su propietario, el magnate Li Ka-Shing, ha sido señalado por presuntos vínculos con redes del crimen organizado chino que colaboran con el PCCh para expandir su influencia en Occidente. En marzo de 2025, Hutchison anunció la venta de su 90 % de participación en las terminales panameñas. La noticia generó la furia de Pekín, que inicialmente amenazó con bloquear la transacción. Posteriormente, China decidió monitorear el proceso para evitar que una compañía estadounidense se haga con el control de los puertos.

Panamá entre la presión y la neutralidad