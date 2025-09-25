Congreso de EE.UU. pone otra vez al Canal en su mira y la supuesta ‘injerencia’ china

El Comité mostró especial preocupación por los puertos ubicados en los extremos Atlántico y Pacífico del canal, ambos operados por Hutchison Ports, una empresa de Hong Kong.Según el documento, estos puertos han sido vinculados en reiteradas ocasiones al contrabando de precursores de fentanilo hacia América. Además, su propietario, el magnate Li Ka-Shing, ha sido señalado por presuntos vínculos con redes del crimen organizado chino que colaboran con el PCCh para expandir su influencia en Occidente.En marzo de 2025, Hutchison anunció la venta de su 90 % de participación en las terminales panameñas. La noticia generó la furia de Pekín, que inicialmente amenazó con bloquear la transacción. Posteriormente, China decidió monitorear el proceso para evitar que una compañía estadounidense se haga con el control de los puertos.