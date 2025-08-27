La ‘Decana’ triunfa en los premios del Sindicato de Industriales 2025

La periodista Lourdes García Armuelles de La Estrella de Panamá fue galardonada con el premio Palma de Oro al periodismo de Aporte Ambiental impulsado por el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).

García fue condecorada gracias a su artículo ‘Plan de manejo comunitario: el modelo de una comunidad indígena para preservar sus bosques’ publicado el 15 de junio de 2025, en el que se narra el desarrollo de un proyecto ambiental por parte de la comunidad de Tortuga, ubicada dentro de la comarca Emberá Wounaan.

El premio se entrega en el marco del 80 aniversario del SIP, como “un reconocimiento que destaca a quienes hacen del periodismo una herramienta para visibilizar soluciones y generar conciencia sobre los desafíos ambientales de Panamá”, según indicó la entidad en un comunicado.

“Este galardón honra a los trabajos periodísticos que no solo documentan los problemas, sino que ponen en el centro las respuestas, avances y experiencias transformadoras que aportan a la construcción de un país ambientalmente más sostenible”, agregó.

La Estrella de Panamá también ganó en la categoría de Periodismo Impreso, de la mano de Marlene Testa y Grisel Bethancourth, con el trabajo ‘Agonizan los manglares de Panamá Viejo’.