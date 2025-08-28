Caso Listo Wallet: Imputan cargos y definen cautelares contra Luis Oliva, Janice Becerra y Buddy Attie

El Juez de Garantías, Luis Ceballos, declaró la imputación de cargos para el exdirector de la <b>Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), <a href="/tag/-/meta/luis-oliva">Luis Oliva</a></b>; de la abogada Janice Becerra de Reynardus y del empresario Buddy Attie, quienes<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/de-empresarios-y-transformadores-sociales-a-investigados-por-corrupcion-la-trama-de-listo-wallet-KJ15583485" target="_blank"> fueron conducidos por las autoridades como resultado de la Operación Espejo de Cristal desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público.</a></b>Pese a que se aceptó la imputación, el juez consideró que se cumplieron mínimamente con los requerimientos. Horas antes había establecido que las aprehensiones eran ilegales.La imputación de cargos quedó de la siguiente manera: Luis Oliva y Budy Attie por asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y peculado; y Janice Becerra por asociación ilícita para delinquir y peculado.